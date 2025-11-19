11 min. 29 sek.

LPP widzi potencjał w Azji Środkowej | OEES 2025

Firma odzieżowa LPP przyspiesza rozwój. Buduje nowe sklepy stacjonarne, zwiększa sprzedaż internetową, wchodzi na nowe rynki, a przy tym w coraz większym stopniu korzysta z nowoczesnych narzędzi, w tym opartych na sztucznej inteligencji.

Spółka ogłosiła niedawno strategię podwojenia przychodów do 2027 roku. Mają one wzrosnąć w trzy lata do 40 mld zł. - Są dwa motory napędowe tego planu. Pierwszy to rozwój sieci stacjonarnej, czyli otwieranie kolejnych sklepów, a drugi - rozwój e-commerce. To jest samonapędzające się koło zamachowe – mówił w studio „Rz” podczas kongresu Open Eyes Economy w Krakowie Przemysław Mitraszewski, dyrektor ds. relacji zewnętrznych w LPP.

