6 min. 32 sek.

Kongres Nowej Mobilności w Katowicach oznacza nową jakość tego wydarzenia

Zainteresowanie kongresem ze strony firm i liczba uczestników w nowej lokalizacji przekroczyły oczekiwania organizatorów. To pokazuje, jak ważny jest temat szeroko rozumianej elektromobilności i nowych technologii z nią związanych. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia testowała już wiele rozwiązań. Mamy m.in. doświadczenia związane z wykorzystaniem dronów np. w logistyce miejskiej. Pokazujemy tu także nowo zakupiony autobus wodorowy. Chcemy dać również nowy impuls w rozwoju motoryzacji i przenieść ją na wyższy poziom w łańcuchu dostaw naszych rozwiązań – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

