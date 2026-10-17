Rumuńskie siły powietrzne zestrzeliły dwa drony, które wleciały w przestrzeń powietrzną kraju nad Morzem Czarnym. Według rumuńskiego resortu obrony oba obiekty zostały wykryte przez systemy radarowe, a następnie przechwycone przez myśliwce F-16.

Drony wykryto w pobliżu Wyspy Węży

Jak przekazał rumuński MON, systemy nadzoru radarowego zarejestrowały grupę celów powietrznych znajdujących się około 120 kilometrów na wschód od Wyspy Węży. Obiekty poruszały się w kierunku południowo-zachodnim.

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W reakcji na wykrycie celów poderwano dwa samoloty F-16 rumuńskich sił powietrznych. Maszyny wystartowały z 86. Bazy Lotniczej w Borcei o godz. 17.43 czasu rumuńskiego.

W komunikacie resort obrony podkreślił, że myśliwce wykonywały zadania w ramach dyżuru bojowego związanego z nadzorem przestrzeni powietrznej. Ich zadaniem było zareagowanie na wykryte obiekty i ustalenie charakteru zagrożenia.

Rumunia zestrzeliła dwa drony. MON podał godziny

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez rumuńskie Ministerstwo Obrony pierwszy cel wleciał w przestrzeń powietrzną kraju o godz. 17.59 czasu lokalnego. Dwie minuty później został zestrzelony przez jeden z myśliwców F-16.

Drugi obiekt naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną o godz. 18.01. Został zniszczony przez drugą maszynę o godz. 18.05.

„Oba cele powietrzne zostały zidentyfikowane jako drony i zestrzelone nad rumuńskimi wodami terytorialnymi” – poinformował rumuński MON w komunikacie.

Resort nie podał w opublikowanej informacji szczegółów dotyczących pochodzenia bezzałogowców ani tego, kto nimi kierował. Nie wskazano również, jaki był cel ich lotu.

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Ministerstwo Obrony zapowiedziało, że przekaże dodatkowe informacje po zakończeniu misji.