– Potwierdzamy, że centrum przetwarzania danych stało się celem ataku – powiedział dziennikarzom w Moskwie wiceprzewodniczący zarządu Sbierbanku Aleksandr Wiediachin, cytowany przez rosyjskie media. Dodał, że żaden z pracowników obiektu nie ucierpiał.

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Obwód saratowski zaatakowany, gubernator informuje o jednej ofierze śmiertelnej

O uderzeniach na obwód saratowski, położony około 450 km od Moskwy, informował na Telegramie gubernator tego regionu Roman Busargin. Z przekazanych przez niego informacji wynikało, że w jednym z miast obwodu jedna osoba zginęła, a uszkodzone miały zostać budynki mieszkalne. Busargin nie podał szczegółów dotyczących liczby strąconych dronów.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że minionej nocy armia zniszczyła 902 drony nad 19 obwodami kraju i nad okupowanym przez Rosję Krymem. Był to pierwszy tak duży atak powietrzny Ukrainy na Rosję od 11 października, gdy Donald Trump ogłosił „rozejm energetyczny”, na który miały zgodzić się Rosja i Ukraina. Nic nie wskazuje jednak, żeby w czasie minionej nocy zaatakowane zostały rosyjskie rafinerie, tymczasem Rosjanie zaatakowali w nocy elektrociepłownię w Kijowie.

Rosjanie i Ukraińcy zaczęli intensywnie atakować swoje centra danych. Ucierpiał m.in. Yandex

W ostatnich tygodniach strony rosyjska i ukraińska zaczęły intensywniej atakować centra danych w obu krajach. W październiku Ukraina uderzyła w trzy z pięciu centrów danych największej w Rosji firmy technologicznej, Yandex, co doprowadziło do zakłóceń w funkcjonowaniu usług tej spółki.

Z kolei rosyjskie ataki na ukraińskie centra danych spowodowały przerwy w dostępie do internetu i zmusiły niektóre firmy do przeniesienia swoich serwerów za granicę.

Sbierbank i Yandex są głównymi konkurentami w dziedzinie sztucznej inteligencji w Rosji. Rynek krajowy dzielą między sobą modele GigaChat, należące do Sbierbanku oraz YandexGPT. Centra danych firmy Yandex cieszą się w Rosji dużą popularnością. Firma wykorzystuje je do obsługi własnych usług, a także wynajmuje moc obliczeniową i przestrzeń dyskową do przechowywania danych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że dzięki nalotom na obiekty Yandex doszło do zmniejszenia aktywności botów internetowych powiązanych z Kremlem. Informacje takie przekazywały również niektóre media. Doniesienia te zakwestionował jednak brytyjski dziennik „Guardian” i BBC Verify, medium zajmujące się weryfikacją informacji.