Na pytania związane z rozwojem biznesu i międzynarodową ekspansją odpowiedzą:

Reklama Reklama

Piotr Iwo Chmielewski , prezes zarządu Rohlig SUUS Logistics

, prezes zarządu Rohlig SUUS Logistics Michał Ciszek , wiceprezes zarządu TDJ

, wiceprezes zarządu TDJ Sławomir Radoń , dyrektor wykonawczy ds. strategii i innowacji w Orlenie

, dyrektor wykonawczy ds. strategii i innowacji w Orlenie Anna Sobieraj-Kozakiewicz , wiceprezes zarządu ds. aktywów zagranicznych KGHM

, wiceprezes zarządu ds. aktywów zagranicznych KGHM Artur Wiza , wiceprezes Asseco Poland

, wiceprezes Asseco Poland dr hab. Joanna Żukowska, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Skumulowana wartość polskich zagranicznych inwestycji bezpośrednich to zaledwie około 4,4 proc. PKB - podczas gdy firmy z Czech posiadają aktywa zagraniczne warte ponad 21 proc. czeskiego PKB, a średnia unijna przekracza 68 proc. Na tym tle polska ekspansja wygląda skromnie - choć dane za ostatnie dwa lata dają pewne powody do optymizmu. Wartość polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych osiągnęła w 2024 r. 164,9 mld zł, czyli o 7,1 mld zł więcej niż rok wcześniej. A rok 2025 przyniósł przełom na rynku przejęć: wartość inwestycji typu M&A dokonanych przez polskie firmy poza krajem przekroczyła 1 mld dol - to niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Czy to zwiastun trwałego przełomu, czy jednorazowy skok? To jedno z kluczowych pytań panelu.

G20 - nowe otwarcie czy dyplomatyczny PR?

Polska w 2025 r. trafiła jako specjalny gość na spotkania grupy państw G20. Dla jednych to historyczna szansa na wzmocnienie pozycji negocjacyjnej polskich firm na rynkach światowych, dla innych – polityczny symbol bez przełożenia na konkretne kontrakty i certyfikacje.

Czy PAIH, BGK i polskie ambasady oferują porównywalne wsparcie do tego, z jakiego korzystają firmy francuskie czy niemieckie? Na te pytania odpowiedzą uczestnicy reprezentujący bardzo różne modele ekspansji i różne doświadczenia z instytucjami wspierającymi internacjonalizację.

Geopolityka zmienia mapy ryzyka

Trzy kryzysy w pięć lat - pandemia, pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę, szok energetyczny - zrewolucjonizowały myślenie o globalnych łańcuchach dostaw. Europa Środkowa zaczęła być wymieniana jako główny beneficjent nearshoringu. Czy to realna zmiana, czy wishful thinking? Dla Orlenu geopolityka to nie abstrakcja - to codzienność. Konsolidacja z PGNiG, dywersyfikacja dostaw ropy, aktywa w Czechach, na Litwie i Słowacji sprawiają, że spółka stała się elementem architektury bezpieczeństwa energetycznego regionu. Z kolei Rohlig SUUS Logistics obserwuje zmianę geografii handlu z poziomu branży logistycznej – i wie, gdzie teoria nearshoringu zderzała się już z praktyką, a gdzie wciąż pozostaje pobożnym życzeniem.

Skąd wziąć pieniądze na podbój świata?

Ekspansja zagraniczna kosztuje. Czy polskie firmy mają równy dostęp do kapitału jak zachodni konkurenci? Polskie spółki giełdowe weszły w 2026 rok z rekordowymi poziomami gotówki. Ale gotówka na bilansie to jedno, a instrumenty finansowania przejęć to zupełnie inna historia.

Panel zakończy pytanie o jedną zmianę - w polityce, finansowaniu, edukacji lub infrastrukturze – która najbardziej wzmocniłaby globalną konkurencyjność polskich firm. Jak to zrobić systemowo – przekonamy się już niebawem.