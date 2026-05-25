Skumulowana wartość polskich zagranicznych inwestycji bezpośrednich to zaledwie około 4,4 proc. PKB - podczas gdy firmy z Czech posiadają aktywa zagraniczne warte ponad 21 proc. czeskiego PKB, a średnia unijna przekracza 68 proc. Na tym tle polska ekspansja wygląda skromnie - choć dane za ostatnie dwa lata dają pewne powody do optymizmu. Wartość polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych osiągnęła w 2024 r. 164,9 mld zł, czyli o 7,1 mld zł więcej niż rok wcześniej. A rok 2025 przyniósł przełom na rynku przejęć: wartość inwestycji typu M&A dokonanych przez polskie firmy poza krajem przekroczyła 1 mld dol - to niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Czy to zwiastun trwałego przełomu, czy jednorazowy skok? To jedno z kluczowych pytań panelu.
Polska w 2025 r. trafiła jako specjalny gość na spotkania grupy państw G20. Dla jednych to historyczna szansa na wzmocnienie pozycji negocjacyjnej polskich firm na rynkach światowych, dla innych – polityczny symbol bez przełożenia na konkretne kontrakty i certyfikacje.
Czy PAIH, BGK i polskie ambasady oferują porównywalne wsparcie do tego, z jakiego korzystają firmy francuskie czy niemieckie? Na te pytania odpowiedzą uczestnicy reprezentujący bardzo różne modele ekspansji i różne doświadczenia z instytucjami wspierającymi internacjonalizację.
Trzy kryzysy w pięć lat - pandemia, pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę, szok energetyczny - zrewolucjonizowały myślenie o globalnych łańcuchach dostaw. Europa Środkowa zaczęła być wymieniana jako główny beneficjent nearshoringu. Czy to realna zmiana, czy wishful thinking? Dla Orlenu geopolityka to nie abstrakcja - to codzienność. Konsolidacja z PGNiG, dywersyfikacja dostaw ropy, aktywa w Czechach, na Litwie i Słowacji sprawiają, że spółka stała się elementem architektury bezpieczeństwa energetycznego regionu. Z kolei Rohlig SUUS Logistics obserwuje zmianę geografii handlu z poziomu branży logistycznej – i wie, gdzie teoria nearshoringu zderzała się już z praktyką, a gdzie wciąż pozostaje pobożnym życzeniem.
Ekspansja zagraniczna kosztuje. Czy polskie firmy mają równy dostęp do kapitału jak zachodni konkurenci? Polskie spółki giełdowe weszły w 2026 rok z rekordowymi poziomami gotówki. Ale gotówka na bilansie to jedno, a instrumenty finansowania przejęć to zupełnie inna historia.
Panel zakończy pytanie o jedną zmianę - w polityce, finansowaniu, edukacji lub infrastrukturze – która najbardziej wzmocniłaby globalną konkurencyjność polskich firm. Jak to zrobić systemowo – przekonamy się już niebawem.
