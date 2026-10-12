Od 13 października na stacjach zaczną obowiązywać następujące ceny paliw: za litr benzyny Pb95 kierowcy zapłacą maksymalnie 7,06 zł, za Pb98 – 7,95 zł, a za olej napędowy – 8,02 zł. To wzrost cen benzyny o kilka groszy w stosunku do tych obowiązujących w weekend i w poniedziałek przy jednoczesnym spadku ceny oleju napędowego. Benzyna Pb95 podrożała o 9 groszy na litrze, benzyna Pb98 – o 10 groszy, a diesel potaniał o cztery grosze.

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Obwieszczenie ministra energii z 12 października 2026 roku w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw Obwieszczenie ministra energii z 12 października 2026 roku w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw Pobierz

Nowe stawki zostały ustalone w ramach reaktywowanego programu „Ceny Paliwa Niżej” – rząd podkreślał wcześniej, że uzależnia powrót do programu od podpisania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Prezydent poinformował o podpisaniu ustawy 1 października, a dzień wcześniej weszły w życie rozporządzenia obniżające podatki wliczane w cenę paliw.

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Stacje paliw nie mogą sprzedawać benzyny i oleju napędowego powyżej wyznaczonego, maksymalnego pułapu. Ceny maksymalne obowiązują na stacjach w całym kraju.

Maksymalne ceny paliw na 13 października:

benzyna Pb95 – 7,06 zł za 1 dm3 (6,54 zł netto)

benzyna Pb98 – 7,95 zł za 1 dm3 (7,36 zł netto)

olej napędowy – 8,02 zł za 1 dm3 (7,42 zł netto)

Jak rząd ustala maksymalne ceny paliw

2 października rząd uruchomił trzecią odsłonę pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Tego dnia opublikowane zostały przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Rząd wskazywał wcześniej, że ich celem jest obniżenie cen benzyny i oleju napędowego na stacjach.

Mechanizm maksymalnych cen był już stosowany dwukrotnie wcześniej w 2026 r. – wiosną po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem i w dwa ostatnie tygodnie wakacji. Stacje, które przekroczą wyznaczony limit, mogą podlegać sankcjom finansowym.