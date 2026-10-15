Jest pan znany ze zdecydowanego poparcia Ukrainy w walce z Rosją. Wraca pan właśnie z Kijowa. Ale gdy spotykał się pan z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, Donald Trump zawierał porozumienie z Władimirem Putinem o zawieszeniu zakazu eksportu rosyjskich paliw. Co pan sądzi o tym porozumieniu?

Roger Wicker: Nie byłem nim nadmiernie zachwycony i nie sądzę, aby weszło ono w życie. Są znacznie lepsze sposoby na obniżenie w krótkim czasie cen energii i zapewnienie bezpieczeństwa. Delegacja Kongresu rozmawiała w tej sprawie z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą.