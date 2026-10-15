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Roger Wicker, republikański senator ze stanu Mississippi.
Roger Wicker: Nie byłem nim nadmiernie zachwycony i nie sądzę, aby weszło ono w życie. Są znacznie lepsze sposoby na obniżenie w krótkim czasie cen energii i zapewnienie bezpieczeństwa. Delegacja Kongresu rozmawiała w tej sprawie z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą.
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