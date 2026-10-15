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Przewodniczący Komisji Sił Zbrojnych Senatu USA: nie byłem zachwycony dealem Trumpa z Putinem

– Nie byłem nim nadmiernie zachwycony i nie sądzę, aby weszło ono w życie – mówi o porozumieniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie eksportu rosyjskiego oleju napędowego przewodniczący senackiej komisji sił zbrojnych, republikanin Roger Wicker

Publikacja: 15.10.2026 04:46

Roger Wicker, republikański senator ze stanu Mississippi.

Roger Wicker, republikański senator ze stanu Mississippi.

Foto: GRAEME SLOAN/BLOOMBERG

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Jędrzej Bielecki

Jest pan znany ze zdecydowanego poparcia Ukrainy w walce z Rosją. Wraca pan właśnie z Kijowa. Ale gdy spotykał się pan z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, Donald Trump zawierał porozumienie z Władimirem Putinem o zawieszeniu zakazu eksportu rosyjskich paliw. Co pan sądzi o tym porozumieniu?

Roger Wicker: Nie byłem nim nadmiernie zachwycony i nie sądzę, aby weszło ono w życie. Są znacznie lepsze sposoby na obniżenie w krótkim czasie cen energii i zapewnienie bezpieczeństwa. Delegacja Kongresu rozmawiała w tej sprawie z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą.

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