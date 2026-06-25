Sprzedaż detaliczna w maju 2026 r. była wyższa niż przed rokiem o 3 proc., a w porównaniu z kwietniem 2026 r. nastąpił spadek o 1,7 proc. Z kolei e-handel wzrósł w maju o 9,9 proc. Jego udział w sprzedaży ogółem poszedł w górę rok do roku o 0,4 pkt proc., do 9,2 proc. Był wyższy niż miesiąc wcześniej (8,6 proc.).

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Eksperci oceniają, że dane GUS za maj potwierdzają dobrą sytuację sektora handlowego, zwłaszcza w e-handlu. Paweł Peryga, menedżer w Univio, zwraca uwagę, że już wcześniej majowy odczyt Base Index (ukazujący kondycję e-handlu) sygnalizował, że wzrost sprzedaży internetowej wynika przede wszystkim z większej liczby zamówień i wyższej aktywności zakupowej konsumentów, a nie ze wzrostu cen. A to wskazuje na realne ożywienie konsumpcji.

Jakie trendy widać?

Z danych GUS wynika, że w 2025 r. 69,7 proc. osób dokonywało zakupów przez internet, wobec 67,4 proc. rok wcześniej. Najczęściej w sieci zamawiamy odzież i obuwie. Z raportu Gemiusa wynika, że najczęściej wybieraną formą dostawy są automaty paczkowe.

Widać również rosnącą popularność zakupów na zagranicznych platformach. Dane Fulfilio wyraźnie pokazują, że coraz mocniej rozpychają się chińskie platformy, a polskie sklepy internetowe już odczuwają skutki tej konkurencji. Nie chcą walczyć wyłącznie ceną: część z nich skraca dostawy, wzmacnia markę i rozwija własny sklep internetowy. Firmy, które nie decydują się na sprzedaż na chińskich platformach, najczęściej wskazują na brak dopasowania do kategorii lub oferty. Kolejne bariery to ryzyko dla marki związane z postrzeganiem jakości, nieopłacalna ekonomika sprzedaży, presja na marżę oraz ryzyka prawne, w tym odpowiedzialność za produkt, regulaminy, podatki czy kwestie własności intelektualnej. Natomiast firmy, które już sprzedają albo rozważają sprzedaż na chińskich platformach, widzą w nich przede wszystkim kanał dodatkowego ruchu i testowania popytu.

Rynek e-commerce jest mocny zwłaszcza w dużych miastach, a najliczniejszą grupę klientów stanowią osoby młode i w średnim wieku, z wyższym wykształceniem. Istotny udział w rynku mają również przedsiębiorcy, dla których internet jest codziennym środowiskiem pracy. Statystyki GUS pokazują jednak, że wciąż istnieje przestrzeń do aktywizacji nowych grup. Michał Wójcik, menedżer w Alsendo, podkreśla, że na tym rynku liczy się przede wszystkim szybkość i mnogość opcji. Dalszy rozwój sektora zależy jednak od tego, jak skutecznie uda mu się wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców mniejszych ośrodków oraz seniorów, którzy statystycznie rzadziej kupują w sieci.

Innowacje paliwem dla branży

Rozwój e-commerce idzie w parze z nowatorskimi technologiami dostępnymi dla obu stron – sprzedających i kupujących. Nie zawsze są one widoczne, ale wspomagają wybór produktu, preferowaną opcję dostawy i zapłaty. Wyraźnie widać rosnącą popularność kanałów mobilnych. Z raportu przygotowanego przez Związek Banków Polskich wynika, że w I kwartale 2026 r. liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych wzrosła w Polsce do 27,7 mln. To o 2,2 proc. więcej niż kwartał wcześniej i o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Ponad 21 mln klientów korzystało wyłącznie z aplikacji mobilnych, natomiast liczba aktywnych klientów bankowości internetowej spadła do 20,8 mln. Jeśli chodzi o płatności w samym e-commerce, to kupujący najczęściej wybierają Blik. Popularne są również zakupy za pośrednictwem szybkiego serwisu płatności oraz płatności kartą. Dostępność wielu metod płatności motywuje aż 52 proc. internautów do zakupów online, co czyni tę kwestię jednym z najważniejszych czynników. Eksperci podkreślają, że dla wielu sklepów istotnym uzupełnieniem oferty stają się także płatności odroczone oraz raty, które zwiększają elastyczność konsumentów i obniżają psychologiczną barierę zakupu, szczególnie przy większych koszykach.

Jednym z trendów obserwowanych w całej gospodarce jest ekspansja rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. E-commerce nie jest tu wyjątkiem. Z tej technologii korzystają zarówno sprzedawcy, jak i klienci. Ponad połowa ankietowanych Polaków korzysta z narzędzi typu AI/chatbot, w tym najczęściej z ChatGPT. Sztuczna inteligencja pomaga też w personalizacji oferty oraz logistyce. To właśnie AI coraz częściej odpowiada za prognozowanie popytu, optymalizację transportu oraz analizę danych operacyjnych w czasie rzeczywistym. Według prognoz Global Market Insights globalny rynek AI w logistyce będzie rósł średnio o 25,9 proc. rocznie. Wraz ze wzrostem wykorzystania sztucznej inteligencji rośnie także znaczenie infrastruktury chmurowej.

Miliard na innowacje

Eksperci zgodnie twierdzą, że cyfryzacja pozostanie jednym z najważniejszych trendów kształtujących handel w najbliższych latach. Giganci e-handlu są tego świadomi i nie zamierzają zwalniać tempa. W tym kontekście warto odnotować niedawną informację o tym, że Europejski Bank Inwestycyjny przyznał 1 mld zł firmie Allegro, wiodącej platformie sprzedaży internetowej w Polsce i jednemu z czołowych europejskich graczy na rynku handlu elektronicznego. To pierwsza w historii współpraca EBI i Allegro, a także największy program badawczo-rozwojowy wsparty przez bank rozwoju Unii Europejskiej w sektorze prywatnym w Polsce. Za pozyskane środki Allegro planuje m.in. unowocześnić swoją platformę dzięki wdrożeniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

– Skoncentrowane na poprawie wydajności działania badawczo-rozwojowe napędzają innowacyjność biznesu i tworzą podstawy przyszłego wzrostu. To nowe partnerstwo jest doskonałym przykładem strategicznej roli grupy EBI w stymulowaniu inwestycji, które budują cyfrową, przemysłową i gospodarczą siłę Europy – komentował Marko Primorac, wiceprezes EBI odpowiedzialny za Polskę.

Mocną pozycję nad Wisłą mają również firmy technologiczne, oferujące pośrednio rozwiązania dla e-commerce, takie jak Vercom (rynek CPaaS, platforma umożliwiająca wielokanałową komunikację). Podkreśla, że wbrew obawom AI jest dla niego zdecydowanie szansą, a nie zagrożeniem.

– Co więcej, widzimy już pierwsze bardzo konkretne, mierzalne efekty AI w zachowaniach klientów, w sposobie korzystania z naszych produktów i w dynamice wzrostu. Najprościej można powiedzieć tak: AI nie zastępuje infrastruktury komunikacyjnej. AI może zaplanować treść, segmentację czy kolejny krok w relacji z klientem, ale potrzebuje kanałów, danych, integracji, automatyzacji, bezpieczeństwa i mierzalności. A my dostarczamy właśnie tę warstwę – podsumowuje Krzysztof Szyszka, prezes Vercomu.