Warszawa: Przesunięte uruchomienie rurociągu. Start jutro

Wcześniej Wody Polskie informowały, że rurociąg zostanie uruchomiony jeszcze dziś.

Blisko dwa tygodnie temu doszło do awarii dwóch kolektorów, którymi nieczystości płynęły z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. Teraz ścieki wpuszczane są do Wisły. Według Ministerstwa Środowiska, do rzeki wpływa 260 tys. metrów sześciennym ścieków na dobę.