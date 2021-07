Tomasz Trela: Nie zaprzeczę, że chcę zostać szefem Nowej Lewicy

Wśród zawieszonych jest Tomasz Trela, który w Polsat News ocenił, że „Włodzimierz Czarzasty utracił większość w partii, którą kieruje”. Jego zdaniem przewodniczący Nowej Lewicy „poszedł na skróty”. - Wydawało mu się, że zawieszając, czy próbując zawiesić koleżanki i kolegów coś uzyska. Otóż nic nie uzyskał, bo nikogo nie zawiesił. Decyzję, które podjął podjął niezgodnie z zasadami, niezgodnie ze statutem - przekonywał, dodając, że „za dwa tygodnie będzie Rada Krajowa, która to oceni i wyda w tej sprawie werdykt”.

- Ludzie nie rozumieją, dlaczego grupa parlamentarzystów Lewicy poszła na tajne negocjacje z premierem Morawieckim. To jest dla wyborców niezrozumiałe. Chcę dzisiaj powiedzieć wyborcom: i ja, i tysiące ludzi Lewicy chcą Lewicy podmiotowej, Lewicy ideowej i Lewicy, która odsunie Prawo i Sprawiedliwość od władzy - mówił łódzki poseł, zapewniając, że „nigdy nie poszedłby na tajne negocjacje z PiS”, ale i tak poparłby Krajowy Plan Odbudowy. - Z PiS-em powinno się rozmawiać na sali plenarnej i na komisjach, aby wszyscy to widzieli. Nie potajemnie w gabinetach, bo to są ludzie, którzy w swoim politycznym DNA mają oszustwo - powiedział.

Trela został zapytany, czy zostałby nowym przewodniczącym Nowej Lewicy. Odpowiedział, że sytuacja w partii „tak go wkurzyła”, że gdy przyjdzie moment, jest w stanie powiedzieć: „Włodek, chcesz się zmierzyć? To zmierzmy się w rywalizacji na lewicę”.

- Jeżeli chcesz, to zróbmy to na ubitej ziemi i walczmy o głosy naszych koleżanek i kolegów - wezwał Czarzastego Trela.