Andrzej Rozenek: Taki rzecznik jak Urban to skarb

Uwierzyliśmy, że choć jesteśmy po tamtej stronie – nielubianej i opluwanej – mamy swoją siłę polityczną - mówi Andrzej Rozenek, poseł Lewicy.

Plus Minus: Nie ma pan szczęścia do formacji politycznych. Ruch Janusza Palikota zszedł ze sceny po jednej kadencji. Lewica nie może solidnie stanąć na nogach. Konflikt goni konflikt.

Sądzę, że jakoś się dogadamy. Mamy kongres w październiku, wtedy się okaże, kto zyska większość, ale na pewno trzeba twardo walczyć o to, żeby demokracja w partii nie ulegała erozji. Trudno jednak zaprzeczać, że kondycja lewicy jest niezadowalająca. Wszystkie badania pokazują, że w Polsce mamy 20-procentowy elektorat lewicowy. A skoro w ostatnich wyborach zebraliśmy 12 proc. głosów, to znaczy, że 8 proc. wyborców nie odpowiada to, co im zaproponowaliśmy. Na dodatek, po decyzji porozumienia się z PiS w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy, nasze poparcie spadło do 6–8 proc. Myślę, że to się odwróci, jeżeli będziemy pokazywali nasz pryncypialny stosunek do obecnej władzy. Bo z tego, co się stało, trzeba wyciągnąć wniosek. A jest on następujący: nasz elektorat jest bardzo antypisowski i zapominanie...

