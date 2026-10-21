Likwidacji połączeń towarzyszy zmniejszenie liczby oferowanych miejsc na połączenia obsługiwane przez lotniska Bruksela-Charleroi i Bruksela-Zaventem – wynika z informacji przekazywanych przez Ryanair.

Reklama Reklama

Ryanair przestanie latać z Brukseli do Łodzi, Poznania i Warszawy

Brussels Times pisze, że wśród likwidowanych połączeń obsługiwanych przez lotnisko Bruksela-Charleroi są połączenia z Łodzią, Poznaniem i Warszawą-Modlinem. Wśród likwidowanych tras z obu brukselskich portów znalazły się również loty do Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Maroka i Wielkiej Brytanii. Są to jednak doniesienia nieoficjalne – w oficjalnym komunikacie Ryanair nie wymienił poszczególnych kierunków.

Przewoźnik zapowiedział także przeniesienie sześciu samolotów na inne rynki europejskie. Według spółki maszyny te odpowiadają inwestycji o wartości około 600 mln dolarów. Z lotniska w Zaventem Ryanair ma pozostawić jedynie połączenie z Dublinem.

Dlaczego Ryanair likwiduje loty obsługiwane przez lotniska w Brukseli

Ryanair łączy ograniczenia liczby lotów z lotnisk w Brukseli z decyzją rządu Belgii o podwyższeniu podatku lotniczego. Spółka zauważa, że stawka, która na początku 2025 r. wynosiła 2 euro, od 1 stycznia 2027 r. ma sięgnąć 7 euro na pasażera. Oznacza to wzrost o 250 proc. w porównaniu z początkiem 2025 r.

Dyrektor generalny Ryanaira Michael O'Leary zarzucił rządowi premiera Barta De Wevera pogarszanie konkurencyjności belgijskich lotnisk. Jego zdaniem wyższe opłaty doprowadzą do odpływu pasażerów, połączeń i inwestycji do państw oferujących przewoźnikom niższe koszty działalności.

O'Leary, na konferencji prasowej w Brukseli, przedstawił warunkowy plan rozwoju działalności w Belgii. Gdyby rząd wycofał podwyżkę, linia mogłaby w ciągu siedmiu lat uruchomić 100 nowych tras. Według wyliczeń przewoźnika przełożyłoby się to na utworzenie około tysiąca miejsc pracy.

Ryanair nie przedstawił w komunikacie dokładnych dat zakończenia poszczególnych połączeń.