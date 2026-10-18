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Bogusław Chrabota: Maja Chwalińska pokazała ekspertom, że się mylili

Maja Chwalińska wygrywając turniej w Wuhan pokazała, że stać ją na wielkie sukcesy. Jest bez wątpienia wzorem i inspiracją dla całego pokolenia. Pokazała, że można wejść do światowej elity z głębokiego cienia w wieku 25 lat i się w niej się zadomowić, choć tyle razy spisywano ją na straty.

Publikacja: 18.10.2026 18:14

Maja Chwalińska

Maja Chwalińska

Foto: REUTERS

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Bogusław Chrabota

Najbardziej poruszający moment z udziałem Mai Chwalińskiej w Wuhan to nie były te chwile, kiedy celebrowała, z pucharem w dłoniach zwycięstwo, ale sytuacja, do której doszło w piątek, po meczu z Igą Świątek.

Wcześniej były łzy naszej wielkiej gwiazdy, która leżąc na korcie poddawała się zabiegom fizjoterapeuty. Musiała odczuwać naprawdę wielki ból mięśni uda, ale jednak podniosła się i z obandażowaną nogą dokończyła mecz ze swoją przyjaciółką, Mają. Znawcy tenisa świetnie wiedzą, że w takiej sytuacji zazwyczaj się kreczuje, czyli poddaje spotkanie. Ból oznacza kontuzję, a gra z kontuzją u każdego zawodowego sportowca oznacza ryzyko uszczerbku na zdrowiu, który może wyeliminować z rywalizacji na wiele miesięcy, a nawet i na zawsze.

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