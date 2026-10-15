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Michał Szułdrzyński: Paradoks Trumpa. Jego działanie może uratować NATO

Działania prezydenta USA, choć czasami brutalne, prowadzą do niespodziewanych rezultatów.

Publikacja: 15.10.2026 12:11

Prezydent USA Donald Trump

Prezydent USA Donald Trump

Foto: REUTERS/Evan Vucci

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Michał Szułdrzyński

Donald Trump ma niezwykły talent do zaciemniania obrazu sytuacji i gmatwania spraw, które powinny być oczywiste. Choć wiemy doskonale, że wojna na wschodzie mogłaby się zakończyć natychmiast, gdyby tylko Władimir Putin przestał atakować Ukrainę, gdyby wycofał swoje wojska z jej terytorium i przestał kierować na nią drony i rakiety balistyczne, prezydent USA ma inne zdanie.

Zapytany kilka dni temu, czy porozumienie, jakie zawarł z Rosją w sprawie eksportu oleju napędowego, nie przedłuży wojny, stwierdził, że to Wołodymyr Zełenski już wiele razy miał możliwość doprowadzić wojnę do końca, ale zdecydował się tego nie robić. Przyjrzyjmy się temu na moment trochę bliżej.

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