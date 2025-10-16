22 min. 47 sek.

W Konkursie Chopinowskim biorą udział coraz młodsi pianiści

Konkurs Chopinowski utrzymany jest na najwyższym z możliwych poziomów – ocenia Paweł Kowalski, pianista i komentator Konkursu.

Zaznacza, że obecnie pianiści są doskonalsi technicznie w niż podczas pierwszej edycji wydarzenia, która odbyła się niemal sto lat temu. W związku z wysokim poziomem technicznym, dziś ocenie poddawane są głównie kwestie interpretacyjne. W Konkursie udział biorą coraz młodsi pianiści. Prym wiodą Azjaci.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Pawłem Kowalskim podsumowującej II etap Konkursu.

