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Słup dymu nad rafinerią w Moskwie. Ukraińcy musieli wstrzymać ataki na tą i inne rosyjskie rafinerie
„Nie naruszajcie go!” – apelował Trump w swojej sieci społecznościowej Truth Social. Nikt jednak nie wiedział czego, bowiem amerykański przywódca nie poinformował Kijowa i Moskwy, jak ma wyglądać „rozejm” i co obejmować.
Podobnie było 14 września, gdy Amerykanin ogłosił pierwszy „rozejm energetyczny”, którego nikt nie zauważył. Ale teraz jest inaczej. Od 11 października ukraińskie drony przestały atakować rosyjskie rafinerie. Tymczasem Rosjanie cały czas bombardują ukraińską infrastrukturę energetyczną. Jeszcze w niedzielę uderzyli w elektrociepłownię w Charkowie, a w następnych dniach stacje benzynowe.
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