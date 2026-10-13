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Donald Trump ratuje Władimira Putina. Rosja może zarobić nawet 7 miliardów dolarów

Prezydent USA Donald Trump zażądał, by Ukraina i Rosja zwarły „rozejm energetyczny”. Uratował tym Kreml przed deficytem paliwa i rosnącym niezadowoleniem społecznym

Publikacja: 13.10.2026 17:17

Słup dymu nad rafinerią w Moskwie. Ukraińcy musieli wstrzymać ataki na tą i inne rosyjskie rafinerie

Słup dymu nad rafinerią w Moskwie. Ukraińcy musieli wstrzymać ataki na tą i inne rosyjskie rafinerie

Foto: REUTERS

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Andrzej Łomanowski

„Nie naruszajcie go!” – apelował Trump w swojej sieci społecznościowej Truth Social. Nikt jednak nie wiedział czego, bowiem amerykański przywódca nie poinformował Kijowa i Moskwy, jak ma wyglądać „rozejm” i co obejmować.

Podobnie było 14 września, gdy Amerykanin ogłosił pierwszy „rozejm energetyczny”, którego nikt nie zauważył. Ale teraz jest inaczej. Od 11 października ukraińskie drony przestały atakować rosyjskie rafinerie. Tymczasem Rosjanie cały czas bombardują ukraińską infrastrukturę energetyczną. Jeszcze w niedzielę uderzyli w elektrociepłownię w Charkowie, a w następnych dniach stacje benzynowe.

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