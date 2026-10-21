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Steve Witkoff i Władimir Putin
– Tyle pan mówi o tym, że prezydent Trump jest humanitarystą, pan też nim jest. I to podziwiam – powiedział głównemu lokatorowi Kremla wysłannik prezydenta USA.
Można by to uznać za głupi wyskok niezbyt rozgarniętego, amerykańskiego handlarza nieruchomości, którego kaprys prezydenta Stanów Zjednoczonych uczynił głównym negocjatorem w najważniejszych konfliktach.
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