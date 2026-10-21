Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Andrzej Łomanowski: Świat według Trumpa. Silni rządzą, słabi dziękują że żyją

Estetyka amerykańskich rozmów z Władimirem Putinem normalnych ludzi doprowadza do mdłości. Silnym należą się w nich nieustające pochwały i wieńce laurowe, a słabym pogarda.

Publikacja: 21.10.2026 20:04

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
Steve Witkoff i Władimir Putin

Steve Witkoff i Władimir Putin

Foto: Reuters/Sputnik/Kristina Solovyova

Reklama
Reklama
Reklama

Andrzej Łomanowski

– Tyle pan mówi o tym, że prezydent Trump jest humanitarystą, pan też nim jest. I to podziwiam – powiedział głównemu lokatorowi Kremla wysłannik prezydenta USA.

Można by to uznać za głupi wyskok niezbyt rozgarniętego, amerykańskiego handlarza nieruchomości, którego kaprys prezydenta Stanów Zjednoczonych uczynił głównym negocjatorem w najważniejszych konfliktach.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama