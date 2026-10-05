Samorząd ma narzędzia wsparcia współpracy nauki i biznesu
Samorząd może sprzyjać i inicjować wydarzenia łączące naukowców i przedsiębiorców. Dysponuje także przestrzenią w mieście. Jej udostępnienie poprzez zmianę planów przestrzennych i przekazywanie nieruchomości uczelniom wyższym czy poprzez wystawianie odpowiednich nieruchomości do przetargów pod aktywności gospodarcze, to jeden z ważniejszych obszarów władczych gmin. Możemy także zamawiać programy i projekty, na przykład kierunki kształcenia na uczelniach, dostosowane do potrzeb lokalnego biznesu – mówi Grzegorz Roman, wiceprezydent Wrocławia.
Aktualizacja:
05.10.2026 16:54
Publikacja:
05.10.2026 13:26