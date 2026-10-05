Artur Podhorodecki: Aby startupy mogły się rozwijać szybciej potrzebna jest rewolucja w przepisach i myśleniu
Innowacyjny biznes potrzebuje wyraźnej strategii państwa dotyczącej wspierania technologii i innowacji, co przełoży się na systemy dofinansowania. Warto wspierać projekty realizowane wspólnie z dużymi przedsiębiorstwami, bo wtedy następuje zderzenie takiej małej firmy z prawdziwym rynkiem – mówi prof. Artur Podhorodecki, CEO QNA Technology.
Aktualizacja:
05.10.2026 17:00
Publikacja:
05.10.2026 15:47