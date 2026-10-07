Sylwetkę wybitnej aktorki przedstawiła dwa lata temu na łamach rp.pl Dominika Drygas.

Reklama Reklama

Trwająca niemal 80 lat imponująca kariera urodzonej 4 lipca 1924 r. aktorki rozpoczęła się od występów w produkcjach telewizyjnych oraz udzielania głosu w audycjach radiowych na początku lat 40. Pierwszym filmem, w którym pojawiła się u boku Johna Carradine oraz Davida Carradine, była adaptacja telewizyjna „Opowieści wigilijnej” z 1947 r..

Eva Marie Saint – najważniejsze role, nagrody i życie prywatne

Role w spektaklach wystawianych na Broadway’u pozwalały szlifować warsztat aktorski, a za występ u boku Marlona Brando w „Na nabrzeżach” (oryg. „On the Waterfront”) w 1954 r. otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

W kolejnych latach smukła blondynka o delikatnej urodzie była obsadzana w wielu kasowych produkcjach, takich jak między innymi „Kapelusz pełen deszczu” (oryg. „A Hatful of Rain”), powstały na bazie przedstawienia Broadway’owskiego, „W poszukiwaniu deszczowego drzewa” (oryg. „Raintree County”), „Rosjanie nadchodzą” (oryg. „The Russians Are Coming, the Russians Are Coming”), „Brodziec” (oryg. „The Sandpiper”), w którym zagrała też Elizabeth Taylor i Richard Burton, „Grand Prix”, „36 godzin” (oryg. „36 Hours”) czy „Exodus” u boku Paula Newmana. W jej filmografii znajduje się też rola w horrorze Alfreda Hitchcock’a pt. „Północ, północny zachód” (oryg. „North By Northwest”).

Jak pisała Dominika Drygas, w latach 70. Eva Marie Saint otrzymała dwie nominacje do nagród Emmy – za role kolejno w „Jak zdobywano Dziki Zachód” (oryg. „How The West Was Won”) oraz „Taxi!”, natomiast na wygraną przyszło jej poczekać do 1990 r., gdy w jej ręce trafiła nagroda Emmy za występ w dramacie „People Like Us”. Wielbiciele filmów o superbohaterach docenili jej występ w „Powrocie Supermana” w 2006 r., gdzie wcieliła się w rolę Marthy Kent, natomiast ostatnim hitem kinowym z jej udziałem był „Winter’s Tale” z 2014 r., w którym wystąpiła między innymi z Colinem Farrellem, Willem Smithem czy Russellem Crowe.

Aktorka, której nazwisko pojawiło się na Hollywoodzkiej Alei Gwiazd, w 1951 r. wyszła za mąż za reżysera i producenta filmowego Jeffrey’a Haydena. Para doczekała się dwojga dzieci – Darrella i Laurette – oraz trojga wnucząt. W 2016 r. szczęśliwe małżeństwo dobiegło końca wraz ze śmiercią 90-letniego wówczas reżysera.