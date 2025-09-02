Spada sprzedaż, rosną koszty a nowe regulacje i nieprzewidywalna polityka fiskalna stawiają ten sektor przed nowymi wyzwaniami. O sytuacji rynku piwowarskiego, jego znaczeniu dla gospodarki i zagrożeniach, z jakimi musi się mierzyć, rozmawiali uczestnicy debaty „Rzeczpospolitej”. Punktem wyjścia do dyskusji był raport „Branża piwowarska w Polsce. Wpływ na gospodarkę”, przygotowany przez CASE. A przynosi on alarmujące dane.