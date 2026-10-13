We wtorek Międzynarodowy Fundusz Walutowy podtrzymał na 2026 r. prognozę wzrostu PKB Polski na poziomie 3,4 proc., a na 2027 r. podwyższył o 0,1 pp. do 2,5 proc. MFW prognozuje średnioroczną inflację w Polsce w 2026 r. na poziomie 3,2 proc., a w 2027 r. 2,8 proc.

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„Wyścig trwa! Zgodnie z najnowszą prognozą Międzynarodowego Funduszu Walutowego polska gospodarka pod względem nominalnego PKB jednak przegoni Szwajcarię w 2027 roku” - napisał minister finansów Andrzej Domański na platformie X, komentując te prognozy.

Więcej informacji wkrótce.