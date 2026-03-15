Magda Cielecka i Daniel Olbrychski w Teatrze TV wg „Wszystko na sprzedaż” Andrzeja Wajdy
„Wszystko na sprzedaż” to hołd dla Andrzeja Wajdy w rozpoczętym właśnie Roku Andrzeja Wajdy – w stulecie jego urodzin i dziesiątą rocznicę śmierci. To współczesna reinterpretacja jego słynnego filmu z 1968 r., dedykowanego przez reżysera i operatora Witolda Sobocińskiego tragicznie zmarłemu Zbigniewowi Cybulskiemu.
W filmie Wajdy aktor obsadzony w głównej roli nie przychodzi na plan filmowy, gdzie miała być zarejestrowana scena na dworcu kolejowym. Dublury w pościgu za odjeżdżającym pociągiem podjął się reżyser Andrzej (alter ego Wajdy), grany przez Andrzeja Łapickiego. Na wieść o zaginięciu aktora, na plan przybywają jego obecne i dawne miłości, grane przez Beatę Tyszkiewicz i Elżbietę Czyżewską, której bohaterka mistyfikuje trwanie swojego związku z aktorem.
Miniatura kultury Marta Cienkowska zapowiedziała inaugurację Roku Andrzeja Wajdy w stulecie urodzin wybitnego artysty, a przypadnie on również na dz...
W psychodramie inspirowanej życiem, wydarzenia przechodzą niezauważalnie w sceny, które powstają właśnie na filmowym planie, w improwizacjach tak wciągających widza, że zapomina, iż to fikcja. Jednocześnie z poszukiwaniami aktora powraca co chwilę pytanie, co dalej z filmem, gdy nie ma głównego bohatera i grającego go aktora, który silnie był wpleciony w życie twórców oraz członków obsady.
Film ilustrowany muzyką Andrzeja Korzyńskiego w bigbitowym wykonaniu Trubadurów, co pozwoliło uniknąć żałobnego i martyrologicznego tonu, przeszedł do historii, dzięki wielu dziś już kultowym scenom. M.in. artystycznej domówki z udziałem Bogumiła Kobieli i roztańczonej Czyżewskiej, karuzeli nad Wisłą o poranku z omdlałymi uczestnikami imprezy. A także udziałowi Daniela Olbrychskiego, grającego samego siebie w czasie realizowanych równolegle zdjęć do „Pana Wołodyjowskiego” Jerzego Hoffmana. Z myślą o filmie Andrzej Wajda zainscenizował również w galerii na Mazowieckiej wystawę Andrzeja Wróblewskiego, swojego tragicznie zmarłego przyjaciela-malarza.
Wajda w mistrzowski sposób łapał życie artystów na gorąco, zgodnie z tytułem pokazując ich uwikłanie w świat sztuki, ekshibicjonizm, ale też wynikające z tego inspiracje, obradzające dziełami. Olbrychski od początku ma „łatkę” tego, który ma zastąpić „niezastąpionego”, „symbol pokolenia” i powojennego kina. W finałowej scenie, kierując się impulsem wolności wybija się na artystyczną niezależność, co chwytają kamerą reżyser i scenarzysta, grany przez Witolda Holza.
W spektaklu Teatru TV akcja „Wszystko na sprzedaż” zostaje przesunięta do 2016 r. – na plan ostatniego filmu Wajdy. Reżyser nie pojawia się w pracy. Aktorzy i współpracownicy, zaniepokojeni przedłużającą się nieobecnością, ruszają na poszukiwania. Wkrótce okazuje się, że Wajda nie żyje. Jak skończyć film bez reżysera? Kto zajmie jego miejsce? Czy żałobę po zmarłym mistrzu można uczynić tematem sztuki? I czy faktycznie – wszystko jest na sprzedaż?
– „Wszystko na sprzedaż” to jeden z moich ukochanych filmów Andrzeja Wajdy – podkreśla Magdalena Cielecka, która w spektaklu zagrała jedną z głównych ról, w filmie kreowaną przez Beatę Tyszkiewicz. – Wiele razy go oglądałam, działa na mnie na wielu poziomach. Pomysł, by zinterpretować go na nowo i stworzyć na jego kanwie spektakl Teatru Telewizji wydał mi się, owszem, ryzykowany, ale też szalony, kuszący i inspirujący. Zaintrygował mnie również duet reżyserski – Agnieszka Jakimiak i Mateusz Atman. Nigdy wcześniej razem nie pracowaliśmy, ale z zaciekawieniem obserwowałam to, co robili w różnych teatrach. Nie mogłam sobie też odmówić tego, by w jakimś sensie wejść w buty ikony, jaką niezaprzeczalnie jest Beata Tyszkiewicz. W filmie Wajdy to ona grała rolę, do której w tym spektaklu Teatru Telewizji nawiązuje moja rola.
W pozostałych rolach zobaczymy Bartosza Bielenię i Magdalenę Koleśnik (Asystenci reżysera), Darię Poluniną (gra rolę Elżbiety Czyżewskiej), Małgorzatę Gorol (Producentka), Juliana Świeżewskiego (Dziennikarz) i Daniela Olbrychskiego jako siebie samego.
Ponieważ spektakl jest adaptacją, oglądamy wybór scen – niektórych utrzymanych w takiej samej scenografii jak w filmie, bądź też współczesne ekwiwalenty – jak choćby taniec Darii Poluniny w dzisiejszym Spatifie do solówki saksofonisty.
Sekwencja dokumentująca niezliczoną wręcz liczbę miejsc pamięci, gdzie rozstrzelano tysiące Polaków w czasie II wojny światowej zastąpiła impresyjne i apokaliptyczne obrazy Warszawy w krwawo zachodzącym słońcu, gdy na horyzoncie Placu Zamkowego rysuje się mroczna sylweta „okna Żeromskiego”, jedynego ocalałego z wojny fragmentu zniszczonego Zamku Królewskiego.
Prawem syntezy niektóre kwestie z filmu w spektaklu zostały poprzesuwane, ale główne treści w tym, że Wajda pokazywał losy wojennego pokolenia, a jego bohaterowie zyskiwali sympatię – zostały zachowane.
„Pan Olbrychski” Roberta Wichrowskiego to rzetelny portret artysty, który stworzył świetne role w teatrze Hanuszkiewicza, w filmach Wajdy, Zanussie...
Reinterpretacji uległ wątek kobiecy związany z niezrealizowanym scenariuszem artysty „Dzień kobiet”. U Wajdy kobiety były ofiarami miłości do mężczyzny, w spektaklu Jakimiak i Atmana, gdzie o scenariuszu opowiada Anda Rottenberg, kobiety wybijają się na niepodległość i pokazany jest Czarny Protest z października 2016.
Ciekawe, jak widzowie ocenią nową wersję „Wszystko na sprzedaż”, jaka będzie frekwencja przed małymi ekranami? Finał z Danielem Olbrychskim i Magdą Cielecką, która zagrała w „Katyniu” Andrzeja Wajdy, to klasa sama w sobie.
Premiera 16 marca o 20:30 na antenie TVP1. Spektakl do obejrzenia również w TVP VOD.
