Służby są zwierciadłem państwa. Oddają jego siłę, ale też słabości i złudzenia. Wypowiedź przypisywana historykowi wojskowości Douglasowi Porchowi zainspirowała mnie do popełnienia kilku słów komentarza na temat doniesień brytyjskiej prasy (o sprawie pisała też „Rzeczpospolita”- przyp. red.). Do czerwca przyszłego roku tamtejsze więzienia ma opuścić 4,5 tys. skazanych. To element wielkiego programu przedterminowych zwolnień, związanego z niemal 100-procentowym przepełnieniem tamtejszych zakładów karnych. Pierwsza grupa, około 700 osób, została zwolniona z izolacji 1 października tego roku.