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Paweł Matyja: Brytyjskie więzienia się otwierają, a polskie służby czekają

Program przedterminowych zwolnień w Wielkiej Brytanii to nie tylko problem wymiany informacji między sojusznikami, lecz także poważna luka w systemie bezpieczeństwa Polski.

Publikacja: 14.10.2026 04:50

Paweł Matyja: Brytyjskie więzienia się otwierają, a polskie służby czekają

Paweł Matyja: Brytyjskie więzienia się otwierają, a polskie służby czekają

Foto: Adobe Stock

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Paweł Matyja

Służby są zwierciadłem państwa. Oddają jego siłę, ale też słabości i złudzenia. Wypowiedź przypisywana historykowi wojskowości Douglasowi Porchowi zainspirowała mnie do popełnienia kilku słów komentarza na temat doniesień brytyjskiej prasy (o sprawie pisała też „Rzeczpospolita”- przyp. red.). Do czerwca przyszłego roku tamtejsze więzienia ma opuścić 4,5 tys. skazanych. To element wielkiego programu przedterminowych zwolnień, związanego z niemal 100-procentowym przepełnieniem tamtejszych zakładów karnych. Pierwsza grupa, około 700 osób, została zwolniona z izolacji 1 października tego roku.

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