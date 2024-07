Julian E. Kulski - jeden z pierwszych powstańców

Kulski spisał wspomnienia w formie autobiografii. Niektóre z jego publikacji, m.in. „Legacy of the White Eagle” w USA, są wpisane na listę lektur do nauki historii. Był też członkiem Rady Powierników Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, jednej z najstarszych polonijnych organizacji. Przyjaźnił się również ze Zbigniewem Brzezińskim, doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta Jimmy’ego Cartera, pomimo że był on demokratą, a Kulski republikaninem.

Za działalność na rzecz Polski Julian E. Kulski w 2007 roku odebrał z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP. Wysokim odznaczeniem państwowym uhonorował go także prezydent RP Andrzej Duda. Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i kultywowanie polskich tradycji w USA odznaczył go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał także odznakę honorową Bene Merito przyznawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Dzieło Fundacji Kulskich

Jego staraniem powołana została Fundacja Kulskich mająca na celu kultywowanie pamięci historycznej wśród Polaków. Działająca w Warszawie fundacja zrealizowała wiele wartościowych projektów edukacyjnych i historycznych, m.in. film dokumentalny „Goliat – zapomniany bohater”, obrazujący niezwykłą historię rodziny Kulskich, serię międzynarodowych konferencji pt. „The best way to predict the future is to create it” oraz różnego rodzaju projekty stypendialne i wydawnicze.

Julian E. Kulski w pełnym mundurze przed powstaniem fundacja kulskich

Kluczowym projektem Fundacji Kulskich jest jednak budowa pomnika prezydentów Wielkiej Warszawy – Stefana Starzyńskiego i Juliana S. Kulskiego, który upamiętnił ich bohaterską postawę i wkład w ochronę ludności cywilnej w czasie niemieckiej okupacji. Pomnik odsłonięto w październiku 2021 r. na bulwarach wiślanych w sąsiedztwie warszawskich ogrodów Zamku Królewskiego i Wisłostrady.