Materiał powstał we współpracy z Europejską Siecią Pamięć i Solidarność

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Kim była Stefania Perzanowska?

Monika Haber: Lekarką, która w obliczu zła, reżimów totalitarnych i tego, co się wydarzyło w XX wieku w Europie, stanęła po stronie godności, prawdy i dobra. Dzisiaj dr Perzanowską pamiętamy przede wszystkim jako osobę, która zorganizowała szpital w niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku, czyli tam, gdzie szpital nie miał prawa istnieć. Ale była to też bojowniczka Polskiej Organizacji Wojskowej, Ochotniczej Legii Kobiet. Działaczka konspiracyjna, osoba, która niejednokrotnie stanęła w obronie jednostki, ale też całego narodu. Dzisiaj jest bohaterką naszej kampanii „Pamiętaj. 23 sierpnia”.

Nie wszyscy wiedzą, do jakiego wydarzenia odnieść dzień 23 sierpnia

Rafał Rogulski: To dzień podpisania w 1939 r. paktu o nieagresji między hitlerowskimi Niemcami i sowiecką Rosją, u nas nazywanego paktem Ribbentrop-Mołotow. W tajnym protokole do paktu oba reżimy dzieliły między siebie Europę Środkową, w tym Polskę. W gruncie rzeczy ten dzień stał się takim otwarciem do wszystkich dramatów II wojny światowej, włącznie z Holokaustem. Parlament Europejski ustanowił 23 sierpnia Dniem Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych.

Skąd pomysł na kampanię „Pamiętaj. 23 sierpnia”?

Rafał Rogulski: Jako Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, czyli międzynarodowe przedsięwzięcie współfinansowane przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę, Niemcy, Węgry, Słowację, Rumunię, Czechy, ale też wspierane przez Komisję Europejską prowadzimy różnego rodzaju projekty, których celem jest wspieranie dialogu o historii XX wieku. Jednym z nich jest właśnie kampania informacyjna poświęcona 23 sierpnia. Rozpoczęliśmy ją 12 lat temu.

W pewnym momencie postanowiliśmy pokazywać dramat wojny poprzez historie konkretnych osób. Bohaterami naszych kampanii byli Władysław Bartoszewski, Kazimierz Moczarski czy znakomity estoński pisarz Jaan Kross i szereg innych osób z różnych krajów. W tym roku postanowiliśmy skupić się na zupełnie nieprawdopodobnej postaci z Polski.

Jakie będą główne elementy kampanii związane z dr Perzanowską?

Rafał Rogulski: Motywem przewodnim kampanii jest krótki film, który oferujemy wszystkim mediom w Polsce i wielu mediom w Europie. Drugim elementem będzie rozdawanie specjalnych „pinsów” z wizerunkiem między innymi Stefanii Perzanowskiej i z kodem QR, przez który można wejść do życiorysu i do filmu o danej osobie.

Monika Haber: Do tego przygotowaliśmy cały pakiet tekstów, biografię naszej bohaterki, opis losów jej rodziny. Powstanie też artykuł o innym obliczu medycyny, o medycynie w służbie reżimowi totalitarnym. Mamy również atrakcyjne wizualnie grafiki i prezentacje z opisami przedmiotów, którymi się posługiwała dr Perzanowska. Za zgodą Muzeum na Majdanku przygotowaliśmy także prezentację z wycinkami z jej zapisków oraz korespondencji.

Rafał Rogulski: Chcemy jak najmocniej przybliżyć odbiorcom tę niezwykłą postać. Historia dr Perzanowskiej, z całym dramatem, z tym, że wykazała tyle siły i determinacji, bardzo pasuje do obecnej sytuacji na świecie. Z jednej strony chcemy upamiętnić tę postać, a z drugiej strony, żeby pokazać, że człowiek może mieć w sobie pokłady tak niezwykłej siły i tak niezwykłej szlachetności.