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Jędrzej Bielecki: Chaos we Francji to trampolina dla Le Pen

Liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen obarczyła odpowiedzialnością Emmanuela Macrona za brutalne starcia, których świadkami było w sobotę wiele miast kraju. Jeśli przekona do tego Francuzów, zdobędzie za pół roku Pałac Elizejski.

Publikacja: 18.10.2026 20:43

Jędrzej Bielecki: Chaos we Francji to trampolina dla Le Pen

Foto: Reuters

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Jędrzej Bielecki

Z wielkiej chmury mały deszcz. Francuzi, którzy usiedli w niedzielę o dwudziestej przed telewizorami, aby wysłuchać orędzia prezydenta do narodu, musieli poczuć się zawiedzeni. W dziewięciominutowym wystąpieniu Macron poprzestał na ogólnikach. Zapewniał, że wymiar sprawiedliwości rozliczy tych, którzy dopuścili się przemocy. Przekonywał, że doprowadzi do obniżenia cen paliw. I obiecywał, że wysłucha postulatów sfrustrowanej młodzieży. Ale to za mało, aby odbudować autorytet głowy państwa, której ufa już tylko 15 proc. Francuzów: najmniej w historii V Republiki. 

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