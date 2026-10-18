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Z wielkiej chmury mały deszcz. Francuzi, którzy usiedli w niedzielę o dwudziestej przed telewizorami, aby wysłuchać orędzia prezydenta do narodu, musieli poczuć się zawiedzeni. W dziewięciominutowym wystąpieniu Macron poprzestał na ogólnikach. Zapewniał, że wymiar sprawiedliwości rozliczy tych, którzy dopuścili się przemocy. Przekonywał, że doprowadzi do obniżenia cen paliw. I obiecywał, że wysłucha postulatów sfrustrowanej młodzieży. Ale to za mało, aby odbudować autorytet głowy państwa, której ufa już tylko 15 proc. Francuzów: najmniej w historii V Republiki.
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