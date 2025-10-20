20 min. 24 sek.

Warszawa żyje w rytm Konkursu Chopinowskiego

Co pięć lat w trakcie Konkursu Chopinowskiego cała Polska żyje Chopinem. To wyjątkowy czas zwłaszcza dla Warszawy, gdzie odbywa się wydarzenie. Do stolicy ściągają najlepsi pianiści z całego świata i rzesze melomanów, którzy chcą słuchać ich występów na żywo. - Konkurs Chopinowski to swego rodzaju fenomen. To święto młodości, wielkie święto muzyki, wspaniała tradycja, troszkę sportowych emocji, ale nie ukrywam, że jest to też efekt wielu lat pracy dużego sztabu ludzi – mówi w podcaście „Rzeczpospolitej” Aleksander Laskowski, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

