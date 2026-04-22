MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM POLIMEX MOSTOSTAL

Jak Polimex Mostostal podchodzi do hasła „local content” w kontekście swojej działalności, zwłaszcza w projektach o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, takich jak energetyka jądrowa czy morska energetyka wiatrowa?

Dla Polimexu Mostostal „local content” to nie hasło marketingowe, lecz mierzalny udział krajowych firm, zasobów i kompetencji w realizacji inwestycji. Rozumiemy je zgodnie z podejściem wyznaczonym w dokumentach Ministerstwa Aktywów Państwowych – jako realną wartość towarów i usług wytwarzanych w Polsce. Środki inwestowane w strategiczne projekty powinny w możliwie największym stopniu pozostawać w krajowej gospodarce, wspierać rozwój kompetencji technicznych, wzmacniać rynek pracy i budować odporność łańcuchów dostaw.

Nasze podejście opiera się na trzech filarach: udziale polskich wykonawców i dostawców, rozwoju krajowego know-how oraz trwałym osadzaniu kompetencji w Polsce. Szczególnie w projektach, takich jak energetyka jądrowa czy offshore, „local content” obejmuje nie tylko zakupy, ale także transfer wiedzy, rozwój engineeringu oraz zdolność do długoterminowego utrzymania infrastruktury w kraju.

Co istotne, pojęcie „local content” rozumiemy w szerszym kontekście, tj. łącznie z całą architekturą usług/instrumentów rynku finansowego, które są niezbędne w kompleksowym podejściu do realizacji projektów inwestycyjnych. Mamy tu na myśli takie narzędzia, jak finansowanie obrotowe, gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe czy same ubezpieczenia prowadzonej działalności. Widzimy tu niezwykle istotną rolę ze strony krajowych instytucji finansowych, bez aktywnego zaangażowania których trudno myśleć o efektywnej realizacji ambitnych planów inwestycyjnych. Tak rozumiany „local content” tworzy realną wartość gospodarczą i wspiera zrównoważony rozwój polskiego przemysłu.

Czytaj więcej Local content Polskie porty offshore przyspieszą rozwój komponentu krajowego Udział polskich firm w łańcuchu dostaw przy transformacji energetycznej w niektórych sektorach dopiero raczkuje. Budowa portów na potrzeby morskiej...

Dla Polimexu Mostostal jest to podejście naturalne. Od ponad 80 lat jesteśmy jedną z największych polskich firm inżynieryjno-budowlanych oraz liderem EPC w realizacji kluczowych projektów energetyczno-przemysłowych w kraju.

W jaki sposób Polimex Mostostal zwiększa udział polskich firm oraz dostawców w realizowanych przez siebie projektach?

Polimex Mostostal konsekwentnie i systemowo zwiększa udział polskich firm oraz dostawców, traktując „local content” jako element długofalowej strategii realizacyjnej, a nie jednorazowe działanie projektowe. Podejście to jest integralną częścią realizacji inwestycji w zgodzie z zasadami ESG – szczególnie w obszarze społecznym i ładu korporacyjnego – oraz z dobrymi praktykami Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Oznacza to stosowanie rozwiązań organizacyjnych, zakupowych i projektowych, które wzmacniają krajowy łańcuch dostaw, a jednocześnie realnie oddziałują na otoczenie gospodarcze. Spółka aktywnie wspiera rozwój lokalnych rynków pracy w miejscach realizacji inwestycji, angażuje regionalnych wykonawców, podwykonawców i dostawców oraz przyczynia się do wzmacniania społeczności lokalnych poprzez tworzenie miejsc pracy, rozwój kompetencji i zwiększanie stabilności gospodarczej regionów.

Istotnym elementem tego podejścia jest także ograniczanie śladu środowiskowego inwestycji dzięki skracaniu łańcuchów logistycznych i budowaniu lokalnej obecności operacyjnej.

Jakie są największe wyzwania i bariery, z którymi Polimex Mostostal spotyka się przy zwiększaniu udziału „local content” w swoich inwestycjach, zwłaszcza w obliczu globalnej konkurencji i specyfiki zaawansowanych technologicznie projektów, np. SMR?

Największym wyzwaniem jest pogodzenie dwóch celów: z jednej strony chcemy maksymalnie wzmacniać polski udział gospodarczy, a z drugiej musimy zapewnić najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa, terminowości i bankowalności projektów.

W projektach zaawansowanych technologicznie, takich jak SMR czy atom wielkoskalowy, część technologii, certyfikacji i kompetencji jest dziś skoncentrowana w ograniczonej grupie globalnych partnerów. To oznacza, że „local content” trzeba budować mądrze i etapowo, a nie deklaratywnie.

Drugą barierą jest presja cenowa i skala konkurencji. Przez lata rynek był kształtowany często pod najniższą cenę, podczas gdy nowy model „local content” zakłada wzrost znaczenia kryteriów niecenowych, bezpieczeństwa łańcucha dostaw, lokalnej obecności podwykonawców i jakości rozliczeń. To jest zmiana filozofii zakupowej, która wymaga czasu, dyscypliny i odpowiedniego otoczenia regulacyjnego.

Trzecie wyzwanie dotyczy kompetencji i skali. W Polsce mamy wiele bardzo dobrych firm, ale nie każda jest dziś gotowa wejść od razu w pełen zakres projektów jądrowych czy SMR. Dlatego potrzebne są programy rozwoju jakości, certyfikacji, engineeringu i zarządzania projektami, a także możliwość wchodzenia do takich przedsięwzięć stopniowo, np. przez wybrane pakiety, konsorcja lub role podwykonawcze.

Polimex Mostostal traktuje zacieśnianie współpracy z małymi i średnimi firmami jako jeden z kluczowych kierunków rozwoju

Czwarte wyzwanie dotyczy zmobilizowania niezbędnych zdolności/pojemności krajowego rynku finansowego w celu zapewnienia adekwatnych co do wartości/horyzontu działania instrumentów finansowania zarówno bilansowego (finansowanie obrotowe), jak i pozabilansowego (gwarancje kontraktowe). Niezwykle istotne jest również stworzenie niezbędnych ram i produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do nowych, dotąd nierealizowanych na rynku krajowym projektów o specyfice np. jądrowej.

Jakie konkretne korzyści, poza bezpośrednim wpływem na wyniki finansowe spółki, Polimex Mostostal dostrzega w rozwijaniu „local content” dla polskiej gospodarki i budowaniu marki „Polska”?

Korzyści jest kilka i wszystkie mają charakter długofalowy. Po pierwsze, „local content” wzmacnia odporność gospodarczą kraju. Krótsze i bardziej stabilne łańcuchy dostaw oznaczają mniejsze ryzyko opóźnień, niedoborów i podatności na wstrząsy geopolityczne. W dzisiejszym świecie to kwestia nie tylko ekonomii, ale też bezpieczeństwa.

Po drugie, local content buduje kompetencje przemysłowe i technologiczne w Polsce. Jeśli krajowe firmy biorą udział w strategicznych projektach, to zdobywają referencje, know-how, zdolności produkcyjne i organizacyjne, które mogą później wykorzystywać także na innych rynkach. To dokładnie wpisuje się w strategię Polimexu, która zakłada wzmacnianie kompetencji technicznych, zwłaszcza w obszarze engineeringu, oraz łączenie nauki, technologii i praktyki.

Po trzecie, „local content” tworzy miejsca pracy, zwiększa wpływy podatkowe i wzmacnia markę polskiego przemysłu. W naszej ocenie marka „Polska” w dużych inwestycjach infrastrukturalnych i energetycznych nie powinna oznaczać wyłącznie miejsca realizacji projektu, ale zdolność do samodzielnego dostarczenia znaczącej części jego wartości, kompetencji i utrzymania.

W kontekście niedawno podpisanego porozumienia dotyczącego rozwoju technologii SMR w Europie Środkowo-Wschodniej, w jaki sposób Polimex Mostostal planuje rozwijać kompetencje i potencjał polskich firm?

W kontekście rozwoju technologii SMR oraz podpisanego porozumienia pomiędzy Polimexem Mostostal, SGE S.A. i ATEC Group naszym celem jest budowanie takiego modelu współpracy, w którym polskie firmy stają się pełnoprawnymi partnerami w realizacji projektów jądrowych – a nie wyłącznie wykonawcami prostych zakresów.

Podpisane porozumienie, obejmujące rozwój projektów SMR na podstawie technologii BWRX-300 rozwijanej przez GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, tworzy ramy do identyfikacji kompetencji oraz budowy zespołów zdolnych do realizacji inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Dla nas to przede wszystkim punkt wyjścia do systemowego wzmacniania krajowego łańcucha dostaw.

Realizujemy ten cel w trzech równoległych obszarach. Po pierwsze, rozwijamy kompetencje engineeringowe i jakościowe – zarówno wewnętrznie, jak i u naszych partnerów – tak aby polskie firmy mogły uczestniczyć w coraz bardziej zaawansowanych zakresach projektów. Po drugie, przygotowujemy krajowych dostawców do spełnienia rygorystycznych wymogów sektora jądrowego, w tym w zakresie certyfikacji, bezpieczeństwa i dokumentacji. Po trzecie, wdrażamy model stopniowego rozwoju innowacji – od projektów pilotażowych i demonstracyjnych po pełną skalę przemysłową.

Daje to polskim firmom możliwość wejścia do globalnych łańcuchów wartości jako równorzędni partnerzy technologiczni. Właśnie w tym widzimy największą wartość projektów SMR – jako impulsu do długoterminowego rozwoju polskiego przemysłu oraz budowy silnej, konkurencyjnej pozycji Polski w europejskim sektorze energetyki jądrowej.

Czytaj więcej Local content Nadciąga inwestycyjny boom, zyska budowlanka Branża budowlana, do niedawna osłabiona brakiem zamówień, ma przed sobą perspektywę kumulacji inwestycji infrastrukturalnych. Najbliższe dwa, trzy...

Czy Polimex Mostostal ma strategię lub plany dotyczące zacieśniania współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) w Polsce?

Polimex Mostostal traktuje zacieśnianie współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami jako jeden z kluczowych kierunków rozwoju, w pełni spójny zarówno ze strategią grupy na lata 2026–2033, jak i z priorytetami polityki gospodarczej Polski oraz Unii Europejskiej.

Istotnym elementem jest również ograniczanie barier wejścia dla mniejszych podmiotów oraz ich wcześniejsze włączanie w proces inwestycyjny – już na etapie przygotowania projektów. Spółka kładzie nacisk na dialog z rynkiem, transparentne planowanie zakupów oraz działania wspierające rozwój kompetencji MŚP, co pozwala im stopniowo zwiększać udział w coraz bardziej zaawansowanych zakresach prac.

Jakie są długoterminowe cele Polimexu Mostostal w zakresie „local content”, szczególnie w perspektywie strategii na lata 2026–2033?

Założone kierunki rozwojowe dla Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, czyli energetyka jądrowa, infrastruktura obronna czy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, poza wkładem technologicznym z założenia opierać się będą na siłach własnych oraz krajowych dostawcach materiałów. Cel ten jest ściśle powiązany z kluczowymi obszarami strategicznymi – udziałem w transformacji energetycznej, przygotowaniem do projektów jądrowych, rozwojem kompetencji engineeringowych, wdrażaniem innowacji oraz budową odpornej organizacji i łańcucha dostaw.

Jaką rolę powinno odgrywać państwo i ramy regulacyjne w promowaniu i wspieraniu „local content” w dużych inwestycjach, aby zapewnić stabilny wzrost i rozwój polskiego przemysłu?

Rola państwa w promowaniu „local content” powinna polegać przede wszystkim na tworzeniu stabilnych, przewidywalnych i zgodnych z prawem unijnym ram regulacyjnych, które premiują jakość, bezpieczeństwo, odporność łańcuchów dostaw oraz długoterminową wartość gospodarczą – a nie wyłącznie kryterium najniższej ceny.

Takie podejście jest spójne z kierunkami wyznaczonymi w strategii rozwoju Polski do 2035 r., która akcentuje potrzebę budowy konkurencyjnej gospodarki, odporności państwa oraz wzmacniania krajowych kompetencji przemysłowych i technologicznych. Jednocześnie dokumenty Ministerstwa Aktywów Państwowych pokazują, że możliwe jest wspieranie krajowego potencjału w sposób przejrzysty i proporcjonalny – bez protekcjonizmu i bez naruszania zasad wspólnego rynku UE.

Państwo powinno i odgrywa aktywną rolę w standaryzacji dobrych praktyk. Obejmuje to m.in. promowanie dialogu technicznego, rozwój metod pomiaru „local content”, wzmacnianie kompetencji po stronie zamawiających oraz tworzenie narzędzi ułatwiających udział MŚP w dużych inwestycjach. Jest to zgodne z kierunkami polityki zakupowej państwa, która wskazuje na wykorzystanie zamówień publicznych jako instrumentu wspierania rozwoju gospodarki, innowacyjności i bezpieczeństwa.

Dlatego „local content” nie powinien być postrzegany jako odstępstwo od zasad konkurencji, lecz jako element nowoczesnej polityki gospodarczej, który – przy właściwie zaprojektowanych ramach – wzmacnia konkurencyjność, innowacyjność i bezpieczeństwo polskiego przemysłu w długim okresie.