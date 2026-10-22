W czwartek Sejm ma głosować ustawę o zniesieniu dwukadencyjności. Dziś prawo ogranicza pełnienie funkcji wójta, burmistrza, prezydenta do dwóch pięcioletnich kadencji. Wprowadzono je za czasów PiS. Realnie zacznie obowiązywać w 2029 r., po dwóch kadencjach liczonych od 2018 r. Dwukadencyjność ani nie została zweryfikowana w praktyce, ani nie wywołała żadnych szkód, jak lubią podnosić jej przeciwnicy. Bo jeszcze nie zadziałała. Według wyliczeń związków samorządowych w 2029 r. władzę z tego powodu straci 60 proc. wójtów, burmistrzów i prezydentów. Dużo? Dla porównania: w ostatnich wyborach samorządowych w 2024 r. mandatu nie odnowiło 40 proc. Różnica niewielka.