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Andrzej Andrysiak: Dwukadencyjności brońmy jak niepodległości

Samorządowe spółdzielnie pracy, brak kontroli wójtów, burmistrzów, prezydentów, ubezwłasnowolnieni radni, nierównowaga między władzą wykonawczą a uchwałodawczą, antyobywatelskość – kto zagląda do Polski lokalnej, wie, że w samorządzie jest co naprawiać.

Publikacja: 22.10.2026 04:27

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Andrzej Andrysiak: Dwukadencyjności brońmy jak niepodległości

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

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Andrzej Andrysiak

W czwartek Sejm ma głosować ustawę o zniesieniu dwukadencyjności. Dziś prawo ogranicza pełnienie funkcji wójta, burmistrza, prezydenta do dwóch pięcioletnich kadencji. Wprowadzono je za czasów PiS. Realnie zacznie obowiązywać w 2029 r., po dwóch kadencjach liczonych od 2018 r. Dwukadencyjność ani nie została zweryfikowana w praktyce, ani nie wywołała żadnych szkód, jak lubią podnosić jej przeciwnicy. Bo jeszcze nie zadziałała. Według wyliczeń związków samorządowych w 2029 r. władzę z tego powodu straci 60 proc. wójtów, burmistrzów i prezydentów. Dużo? Dla porównania: w ostatnich wyborach samorządowych w 2024 r. mandatu nie odnowiło 40 proc. Różnica niewielka.

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