dr inż. Anna Zalewska: Zagrożone bezpieczeństwo żywnościowe Europy

System unijny dotyczący regulacji w zakresie środków ochrony roślin jest jednym z najbardziej restrykcyjnych na świecie. Od 2019 roku zostało wycofanych prawie 90 substancji aktywnych, nie została zatwierdzona żadna nowa substancja – mówi Anna Zalewska, Advocacy Manager, BASF Polska. - Powinniśmy odejść od tego podejścia polegającego na redukcji i eliminowaniu narzędzi, które są potrzebne rolnikom do efektywnej produkcji rolnej, która nam zapewni to bezpieczeństwo żywnościowe. Takim narzędziem jest szereg szereg substancji aktywnych, które umożliwiają rolnikowi walkę z patogenami, z chorobami, zmieniającą się pogodą czy klimatem. Teraz dużo słyszymy o deregulacji, dużo słyszymy o uproszczeniach i niestety w dużej części to pozostaje na tym etapie deklaratywności – dodaje Anna Zalewska.

