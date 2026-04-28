10 min. 0 sek.

Paweł Orlof: Stabilność systemu to dziś największe wyzwanie transformacji energetycznej

Na czym polega dziś główne wyzwanie polskiej transformacji energetycznej? Paweł Orlof, wiceprezes zarządu i dyrektor operacyjny Veolia Energia Polska, mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że po szybkim rozwoju odnawialnych źródeł energii bardzo ważne staje się nie samo tempo inwestycji, na tym etapie przede wszystkim stabilność systemu. - W tej chwili naczelnym wyzwaniem dla polskiej energetyki nie są same technologie odnawialne, lecz to, jak zagospodarować produkcję energii elektrycznej w taki sposób, by system mógł ją przyjąć i by nie doszło do blackoutu, takiego jak w Hiszpanii czy Portugalii 28 kwietnia ubiegłego roku - mówi Orlof. Jak podkreśla, energetyka i ciepłownictwo muszą dziś odpowiadać nie tylko na pytanie, jak produkować więcej zielonej energii, ale także jak ją magazynować, bilansować i wykorzystywać wtedy, gdy jest naprawdę potrzebna. W rozmowie na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach Orlof mówi m.in. o planach na przyszlość, w tym dużych magazynach ciepła, geotermii w Poznaniu, wykorzystaniu ciepła z serwerowni oraz nowym modelu „prosumenta ciepła”.

