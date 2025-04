Od lat przygotowujemy się do wdrożenia systemu kaucyjnego w Polsce, zaprojektowaliśmy np. specjalny, bezpieczny system IT, który ma m.in. przeciwdziałać fraudom. Jednak do wejścia systemu pozostało niewiele czasu, a potrzeba jeszcze wielu przygotowań i uzgodnień – mówi Tomasz Suligowski, prezes spółki OK Operator Kaucyjny.