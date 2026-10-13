Materiał powstał we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Jak polskie firmy mogą rozwijać działalność poza krajowym rynkiem? Co decyduje o powodzeniu ekspansji i jak znaleźć klientów na innowacyjne produkty? W jaki sposób technologie podwójnego zastosowania mogą stać się szansą rozwojową dla przedsiębiorstw? To tylko niektóre z zagadnień, jakie znajdą się w centrum uwagi uczestników Forum Przedsiębiorczości, które 20 października odbędzie się w Warszawie w ramach Święta Polskich Innowacji.

W Auli Głównej Politechniki Warszawskiej spotkają się przedsiębiorcy, twórcy nowych technologii, inwestorzy, eksperci oraz przedstawiciele uczelni, funduszy, instytucji otoczenia biznesu i administracji wspierającej rozwój innowacyjności w naszym kraju.

Innowacje w centrum uwagi

Głównym celem Forum Przedsiębiorczości, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów i poznawaniu ludzi, którzy dzięki Funduszom Europejskim budują polskie innowacje, rozwijają gospodarkę i tworzą produkty przyszłości. W programie znalazły się wystąpienia, rozmowy i dyskusje zogniskowane wokół przedsiębiorczości i rozwoju polskich innowacji.

Ambicją Święta Polskich Innowacji jest zgromadzenie w jednym miejscu innowatorów – zespołów i twórców technologii, które zmieniają swoje branże, przedsiębiorców – założycieli i zarządzających firmami, którzy szukają przewagi dzięki innowacjom, studentów – młodych ludzi, którzy chcą świadomie wejść w świat innowacji i biznesu, oraz przedstawicieli instytucji i inwestorów – reprezentantów otoczenia biznesu, funduszy, uczelni i administracji wspierającej innowacje.

Z Polski w świat

Jednym z głównych wątków Forum Przedsiębiorczości będzie umiędzynarodowienie działalności. Temu zagadnieniu będzie poświęcony pierwszy blok tematyczny.

Zaplanowano tu m.in. panele „Globalna skala. Co decyduje o tym, że polska firma wygrywa za granicą” oraz „Produkt przyszłości szuka klienta. GTM polskich innowacji za granicą w erze AI”.

Potencjał technologii podwójnego zastosowania

Kolejnym istotnym wątkiem tematycznym Forum Przedsiębiorczości będzie obszar dual use, czyli technologie podwójnego zastosowania. W tej części wydarzenia zaplanowano panel „Dual use. Technologie podwójnego zastosowania szansą polskich firm”, którego uczestnicy będą dyskutować o możliwościach, jakie ten obszar stwarza dla polskich przedsiębiorstw.

Zyskujący ostatnio na znaczeniu temat technologii podwójnego zastosowania wpisuje się w szerszą dyskusję o tym, jak rozwijać rozwiązania, które mogą znaleźć zastosowanie w różnych obszarach gospodarki.

Dla przedsiębiorców jest to również pytanie o możliwości rozwoju firm w nowych segmentach rynku. Dla polskiej gospodarki może to oznaczać segment rynku, który może zarówno podnieść innowacyjność, jak i stać się nowym silnikiem napędowym wzrostu.

Firmy z tego sektora lub podmioty dopiero zainteresowane rozwojem w tym kierunku będą mogły skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) w ramach programów koordynowanych przez PARP, np. Startup Booster Poland – DeepTech Goes Dual lub Inicjatywa STEP (Platforma na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy) – najbliższy nabór będzie poświęcony właśnie technologiom obronnym.

Co państwo daje innowatorom

Rozwój innowacyjnego biznesu wiąże się nie tylko z decyzjami podejmowanymi przez przedsiębiorców i inwestorów. Podczas Forum zaplanowano również bardzo ważną rozmowę o dostępnych instrumentach wsparcia.

W fireside chacie „Co państwo daje innowatorom. Instrumenty PARP” o różnorodnych możliwościach wsparcia firm będzie opowiadał Krzysztof Gulda, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to szeroki wachlarz programów, które wzmacniają firmy na różnym etapie działalności przedsiębiorstw – od fazy badań i rozwoju (w ramach Ścieżki SMART), przez akcelerację (np. działanie Startup Booster Poland) po transformację działalności w zakresie cyfryzacji i technologii przyjaznych dla środowiska (w ramach nowego programu „Pożyczki na cyfrową i zieloną transformację przedsiębiorstw”).

Jak w praktyce wygląda wsparcie ze środków unijnych, będzie można sprawdzić podczas Forum Przedsiębiorczości w Showroomie Innowacji, specjalnej strefie wystawienniczej firm, które zaprezentują swoje innowacyjne produkty i technologie. Spotkamy tam projekty medyczne, np. Polbionica S.A., MEDINCUS Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., ChM Sp. z o.o. czy MedApp S.A. oraz rozwiązania deep techowe, które zaprezentują VIGO Photonics S.A., Instytut Energetyki – PIB oraz ADJ Nanotechnology Sp. z o.o. i Politechnika Warszawska.

Forum Przedsiębiorczości rozpocznie się 20 października o godz. 10:00 w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej przy pl. Politechniki 1 w Warszawie. Udział jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja poprzez formularz na stronie PARP.

Polski Produkt Przyszłości

Obok części konferencyjno-networkingowej Święto Polskich Innowacji obejmie również drugie wydarzenie – wieczorną Galę Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Celem tego prestiżowego konkursu – który w tym roku ma już swoją XXVII edycję – jest wyróżnienie i promowanie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii, które mają potencjał, aby zaistnieć na rynku krajowym i globalnym.

W przypadku konkursu wstęp na galę jest możliwy wyłącznie na podstawie imiennego zaproszenia.

Materiał powstał we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości