Niedzielski: Do końca września szczepienia na pewno bezpłatne

Deklaracja ta to pokłosie sugestii, że rząd rozważa wprowadzenie odpłatności za szczepienia na COVID-19, które miałyby dotyczyć np. szczepień trzecią dawką szczepionki, gdyby takie były wymagane.

Niedzielski: do końca września gwarancja, że szczepienie przeciw COVID-19 będzie nieodpłatne.

- Zastanawiamy się czy nie wprowadzić takiego systemu od 1 października - mówił minister dodając, że szczepienie mogłoby być w takim mechanizmie w pełni refundowane np. w przypadku seniorów - dodał.

W Polsce odpłatne są np. szczepienia na grypę, które są w pełni refundowane dla osób powyżej 75. roku życia, a częściowo refundowane dla wybranych grup (dzieci w wieku 3-5 lat, seniorów między 65 a 75. rokiem życia, etc.).

Prezes Naczelne Rady Lekarskiej Andrzej Matyja pytany rano w TVN24 o możliwość wprowadzenia odpłatnych szczepień na COVID-19 stwierdził, że może być to mechanizm zachęcający do szczepień osoby, które się obecnie wahają, a które mogłaby skłonić do szczepienia perspektywa, że będzie ono wkrótce odpłatne.