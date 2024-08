Zgubne gadulstwo Mikołajczyka. Powstanie nie było skazane na klęskę

Tatar, z powodu swojego jawnie prosowieckiego nastawienia, dostał „kopa w górę” i w kwietniu 1944 r. został wysłany do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, skąd snuł swoje intrygi

W październiku 1944 r. jakimś dziwnym trafem został szefem Sztabu Komendy Głównej AK u boku jej nowego dowódcy gen. Okulickiego. Widziano w tym intrygę gen. Stanisława Tatara, byłego szefa Oddziału III (operacyjnego) KG AK. To właśnie Tatar tworzył plany akcji „Burza” i zdecydował, aby wyłączyć z niej Warszawę. W wyniku jego decyzji duże ilości broni z magazynów AK w stolicy trafiły na wzmocnienie niemającej szans powodzenia politycznego akcji „Burza” na Kresach. Tatar, z powodu swojego jawnie prosowieckiego nastawienia, dostał „kopa w górę” i w kwietniu 1944 r. został wysłany do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, skąd snuł swoje intrygi. Jego dawnym bliskim współpracownikiem był właśnie Bokszczanin, a przeciwnikami – Okulicki i Pełczyński. W narracji Ciechanowskiego Tatar jest raczej pozytywnym bohaterem, mimo że ów dowódca był od dawna podejrzewany o współpracę z NKWD.

Powody wybuchu powstania warszawskiego

Czy Okulicki rzeczywiście parł więc do powstania „za wszelką cenę”? Według płk. Iranka-Osmeckiego doszedł on do przekonania o konieczności włączenia Warszawy do akcji „Burza” dopiero czerwcu 1944 r., po zapoznaniu się z realiami panującymi w kraju (Okulicki został zrzucony do Polski w nocy z 21 na 22 maja 1944 r., a następnie mianowany generałem; przyjął pseudonim „Kobra”). Płk Antoni Sanojca, szef Oddziału I Organizacyjnego KG AK, wspominał, że w połowie czerwca odbył rozmowę z Okulickim. W trakcie jej pierwszej części „Kobra” przytoczył argumenty naczelnego wodza, gen. Kazimierza Sosnkowskiego, przeciwko powstaniu. „Po długim przedstawieniu tej tezy wyłożył mi swój punkt widzenia, który był diametralnie różny. Według niego powinniśmy bić się z Niemcami tak, by pozostać w walce aż do końca. Mówił, że będziemy może osamotnieni, że alianci zachodni nam nie pomogą, podobnie jak i Rosjanie, ale nie to ważne. Już w 1939 r. biliśmy się sami, takie jest nasze przeznaczenie” – wspominał Sanojca. Okulicki ostro skrytykował dowództwo AK za to, że wyłączyło Warszawę z akcji „Burza”. „Warszawa musi walczyć niezależnie od ceny”.

Gen. Tadeusz Pełczyński, ps. Grzegorz, (1892–1985) Archiwum Wojskowe

Okulicki reprezentował pogląd, że tylko w Warszawie da się przeprowadzić akcję, która albo zmusi Sowietów do partnerskiego potraktowania AK, albo – w przypadku sowieckich represji w wyzwolonej stolicy – zmusi Zachód do zajęcia stanowiska. „Z politycznego punktu widzenia Warszawa musi być oswobodzona przez Polaków i tylko przez Polaków” – przekonywał Okulicki. Widział niebezpieczeństwo w tym, że Sowieci zajmą Warszawę przy bierności AK. Te argumenty podzielali Pełczyński i Sanojca. Uzyskały one również zrozumienie u wielu innych oficerów Komendy Głównej.