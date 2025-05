Totalizator Sportowy, który został powołany w 1955 roku, od początku miał pełnić rolę mecenasa sportu. Zadaniem firmy była odbudowa i rozwój zniszczonej w pożodze wojennej infrastruktury sportowej w Polsce. Sport do tej pory korzysta z pomocy spółki, ale na tym jej działalność prospołeczna się nie kończy. Firma wspiera też przedsięwzięcia kulturalne i instytucje kultury.

Już w pierwszych latach powojennych zaangażowana była w odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. W latach 1971-1973 zorganizowała dodatkowe zakłady gry Toto-Lotek, z których całkowity dochód został przekazany na fundusz odbudowy Zamku. Zachętą była wysoka nagroda - milion złotych i cenne nagrody rzeczowe. Ale nawet ci, którym się nie poszczęściło, mieli satysfakcję, bo wspierali społecznie akceptowany cel – odbudowę Zamku. Zakłady cieszyły się ogromnym powodzeniem, co przekładało się na tempo prac budowlanych. Już w 1974 roku Zamek oddano w stanie surowym. Symboliczny montaż hełmu na Wieży Zegarowej przy użyciu helikoptera obserwowała cała Polska. Każdy, kto kupił los, miał poczucie, że dołożył do tego szczytnego celu swoją cegiełkę.

Miliardowe wsparcie

Również dziś Totalizator Sportowy z dobrym skutkiem łączy działalność w branży loteryjnej z misją społeczną, jaką jest wspieranie kultury i sportu. Z każdej złotówki przeznaczonej na gry liczbowe LOTTO 19 groszy trafia na rozwój obu tych dziedzin. A to oznacza, że gracze dokładają się do rozwoju życia sportowego i kulturalnego. Liczby mówią same za siebie – od 1994 roku spółka przekazała na sport i kulturę ponad 22 miliardy złotych. Wsparcie realizowane jest zarówno bezpośrednio, ze środków własnych, jak i dzięki Funduszowi Promocji Kultury, na który od 2003 roku firma przekazała blisko 4 miliardy złotych. Środkami Funduszu dysponuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Logotyp firmy pojawia się przy najważniejszych projektach kulturalnych w kraju. Dofinansowując je, spółka dba o prestiż wydarzeń i wzmacnia rangę polskiej kultury na arenie międzynarodowej. W tym roku Totalizator Sportowy wesprze po raz kolejny Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, jeden z najważniejszych na świecie konkursów pianistycznych. Spółka została partnerem głównym tegorocznej edycji. Totalizator Sportowy był również partnerem głównym Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych, którego ostatnia edycja odbyła się w 2023 roku oraz Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, którego 53. odsłonę mieliśmy okazję śledzić w lutym tego roku.

Od wielu lat współpracuje z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, angażując się m.in. w festiwal Chopin i jego Europa, który odbywa się na przełomie sierpnia i września, w chopinowski koncert urodzinowy organizowany 1 marca, a także w koncert w rocznicę śmierci kompozytora, 17 października. Wspiera też Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli.

Spółka jest partnerem strategicznym Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, jednego z największych obiektów koncertowych w Europie, a także partnerem głównym Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwika van Beethovena, który w kwietniu odbył się już po raz 29. Totalizator Sportowy wspiera jednak nie tylko największe, międzynarodowe i ogólnopolskie wydarzenia, ale i przedsięwzięcia lokalne, jak na przykład koncerty odbywające się w ramach cyklu Olsztyn Green Festiwal. Spółka angażuje się nie tylko w przedsięwzięcia muzyczne. W 2024 roku wsparła Galę Nagród „Nike”, Nagrody Polskiej Agencji Prasowej im. Ryszarda Kapuścińskiego oraz festiwal poświęcony sztuce autorów zdjęć filmowych – CamerImage.

– W 2024 roku Totalizator przekazał na Fundusz Promocji Kultury ponad 330 milionów złotych, a przez ostatnich dwadzieścia lat – blisko 4 miliardy złotych. Jesteśmy z tego dumni. Mamy nadzieję, że te kwoty będą wciąż rosnąć – mówił podczas konferencji prasowej poświęconej Konkursowi Chopinowskiemu Józef Banach, przewodniczący rady nadzorczej Totalizatora Sportowego.

Wspieranie kultury jest wyrazem społecznej odpowiedzialności biznesu. To ważne, bo kultura, zwłaszcza wysoka, nie jest w stanie sama się sfinansować. Musi być też dostępna finansowo dla szerszego grona odbiorców. Nie bez powodu od zawsze potrzebowała mecenatu. Totalizator Sportowy na te potrzeby stara się odpowiadać, doceniając wagę i rolę kultury dla rozwoju społeczeństwa i krajowego dorobku.