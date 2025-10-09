6 min. 20 sek.

Ministra Marta Cienkowska: miliony nowych książek trafiło do polskich bibliotek

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to inwestycja nie tylko w promocję czytania, ale przede wszystkim w infrastrukturę biblioteczną i szkolenia bibliotekarzy oraz nauczycieli - powiedziała w rozmowie z Rzeczpospolitą ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Program przyniósł wymierne efekty: do bibliotek trafiło ponad kilkanaście milionów książek, zmodernizowano 2500 obiektów bibliotecznych, a badania pokazują systematyczny wzrost liczby osób sięgających po książki, także te w formach cyfrowych.

