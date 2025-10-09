10 min. 12 sek.

Spore inwestycje w wiejskie biblioteki

Instytut Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 udzielił dofinansowania 151 bibliotekom na 278 zgłoszonych wniosków, realizując 111 inwestycji infrastrukturalnych - poinformował dyrektor Grzegorz Jankowicz. Program skierowany był do gmin wiejskich i miast do 100 tys. mieszkańców ma na celu wyrównanie szans i przekształcenie bibliotek w nowoczesne centra edukacyjne i integracyjne, a nie tylko wypożyczalnie książek.

