Sławomir Koprowski: Pomorze staje się energetyczną potęgą

Od czarnej dziury do znaczącego producenta – tak wygląda energetyczna transformacja na polskim Wybrzeżu. Już działają znaczące lądowe źródła OZE, stosunkowo niedługo dołączy do nich offshore, a w dalszej perspektywie – siłownia jądrowa. – Tego potencjału nie można zmarnować – mówi Sławomir Koprowski, prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. – Na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim muszą rozwijać się inwestycje, energia musi być konsumowana tutaj, na miejscu, a nie przesyłana z dużymi stratami w inne rejony Polski. Dlatego oferujemy atrakcyjne i duże tereny pod inwestycje w Redzikowie, Słupsku czy Karlinie. Zainteresowanie jest duże – dodaje prezes Koprowski.

