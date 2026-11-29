Materiał powstał we współpracy: Stora Energy

Magazyny energii dopiero zyskują na znaczeniu w polskiej energetyce. Szacuje się, że do 2030 r. ich łączna moc może przekroczyć 8 GW, głównie za sprawą dużych instalacji bateryjnych. Większość z nich będzie zapewne korzystać z chińskich ogniw. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej w 2025 r. Chiny odpowiadały za ponad 80 proc. światowej produkcji ogniw. Patrząc wyłącznie na pochodzenie sprzętu, łatwo dojść do wniosku, że polska gospodarka niewiele na tych inwestycjach zyska.

W typowym ujęciu krajowy udział w inwestycji (local content) ocenia się na podstawie tego, jaka część wydatków trafia do krajowych dostawców i wykonawców. W swoim badaniu pilotażowym GUS uwzględnia m.in. krajowy udział w kosztach pracy oraz w zakupach towarów i usług.

W przypadku magazynu energii taki rachunek obejmuje przede wszystkim etap budowy. Sam magazyn pracuje jednak przez kolejne 20 lat. Pobiera energię z sieci w godzinach nadwyżek i oddaje ją, gdy jest potrzebna. W ten sposób pomaga równoważyć produkcję i zużycie energii. Przez cały okres pracy magazyn przynosi przychody, a jego właściciel ponosi koszty obsługi, serwisu i finansowania.

Dlatego przy ocenie local content warto uwzględnić zarówno to, co produkujemy i kupujemy w Polsce na etapie budowy, jak i korzyści, jakie magazyn przynosi polskiej gospodarce przez kolejne lata pracy. W Stora Energy znamy ten rynek z dwóch stron - sami przygotowujemy projekty i budujemy magazyny energii, a także doradzamy firmom wchodzącym na polski rynek.

Wartość powstaje na wielu etapach

Polskie firmy mogą uczestniczyć w inwestycji na długo przed dostawą baterii. Pierwsze kroki dotyczą już wyboru lokalizacji i oceny możliwości przyłączenia magazynu do sieci. Trzeba też przygotować projekt i uzyskać pozwolenia. Gdy rusza budowa, do krajowych wykonawców trafiają zlecenia na roboty budowlane, ułożenie kabli i wykonanie przyłącza.

Baterie stanowią znaczną część kosztów budowy magazynu. Większość ogniw do takich instalacji pochodzi z Azji, choć są wyjątki. Pod Wrocławiem LG Energy Solution wytwarza baterie do magazynu PGE w Żarnowcu. Przy niskich marżach na montażu systemów bateryjnych trudno jednak konkurować z dużymi producentami z Azji. Dla inwestora liczy się przede wszystkim to, ile bateria kosztuje, jak długo zachowa pojemność i czy będzie bezpieczna w eksploatacji a nie z jakiego kraju pochodzi.

Mniejszą część kosztów stanowią falowniki łączące magazyn z siecią oraz systemy sterowania. To oprogramowanie decyduje, kiedy magazyn się ładuje i kiedy oddaje energię. Przy wyborze dostawcy warto więc zapytać, kto będzie miał zdalny dostęp do urządzeń i jak ten dostęp będzie zabezpieczony. Wraz ze wzrostem liczby magazynów w polskiej sieci rośnie znaczenie tych zabezpieczeń. To także obszar, w którym europejscy dostawcy mogą wykorzystać własną technologię i doświadczenie, żeby skutecznie konkurować.

Po uruchomieniu magazynu zmienia się charakter wydatków. Właściciel przez lata płaci za obsługę i serwis urządzeń, dzierżawę gruntu oraz korzystanie z sieci. Polscy wykonawcy mogą więc zarabiać na obsłudze magazynu także wtedy, gdy należy on do zagranicznego inwestora. Jeśli polska firma jest również współwłaścicielem magazynu, w kraju może pozostać także część zysku z jego eksploatacji.

Za importowane baterie inwestor płaci na etapie budowy. Wpływy z usług, dzierżawy gruntu i podatków trafiają do polskiej gospodarki przez kolejne kilkanaście lat. Dopiero uwzględnienie tych wieloletnich wpływów daje pełniejszy obraz na local content i realnie pokazuje, ile “z inwestycji” zostaje w kraju.

Co decyduje o wyborze dostawcy?

Kiedy porównywaliśmy oferty dostawców z Polski, innych krajów Europy i Azji, niemal wszyscy proponowali azjatyckie ogniwa. O wyborze decydowały więc pozostałe elementy systemu, terminy dostaw i cena. Polski dostawca może zdobyć zamówienie także wtedy, gdy korzysta z importowanych ogniw.

Gdyby jednak w przetargu wymagano ogniw wyprodukowanych w Polsce, odpadłaby również część ofert krajowych firm. Węższy wybór mógłby oznaczać wyższy koszt budowy magazynu. Jeśli łączne koszty budowy wzrosną o 10 proc., stopa zwrotu z inwestycji może spaść o 1-2 punkty procentowe. Czasem taka różnica przesądza o tym, czy inwestor uzyska finansowanie na budowę magazynu.

Kto zostanie właścicielem magazynu?

Polski deweloper może przygotować projekt od podstaw, uzyskać warunki przyłączenia i pozwolenia, a potem sprzedać go tuż przed rozpoczęciem budowy. To naturalny moment na sprzedaż. Firma zarabia na wykonanej pracy i może przeznaczyć pieniądze na kolejną inwestycję. Z perspektywy local content ważne jest jednak, by polski deweloper, który chce zbudować magazyn i zachować w nim udział, mógł pozyskać na to kapitał.

Z naszego doświadczenia wynika, że ponad 90 proc. finansowania magazynu pozyskuje się dopiero wtedy, gdy projekt jest gotowy do budowy. Na tym etapie najwięcej możliwości widzimy we współpracy polskich deweloperów z inwestorami i bankami. Partnerem w projekcie może być inwestor z Polski lub z zagranicy, a część kosztów budowy można pokryć kredytem z krajowego lub zagranicznego banku.

Dzięki takiej współpracy polski deweloper może dzielić ryzyko i zyski z partnerem kapitałowym. Po uruchomieniu magazynu część zysku przypada polskiej firmie i może pozostać w kraju. Właśnie dlatego przy ocenie local content warto uwzględnić również to, kto przez kolejne lata czerpie dochód z pracy magazynu.

Magazyny warto budować już dziś

W produkcji ogniw azjatyckie firmy mają przewagę skali i doświadczenie technologiczne zdobywane przez lata. Krajowi producenci potrzebowaliby czasu, by osiągnąć podobną skalę, a część surowców i materiałów nadal musieliby sprowadzać z zagranicy. Gdyby wymóg stosowania polskich ogniw podniósł koszt magazynu lub opóźnił jego budowę, większy udział krajowych komponentów mógłby ostatecznie przynieść polskiej gospodarce mniej korzyści.

Polskie firmy już dziś mogą dostarczać własne systemy sterowania do magazynów wyposażonych w importowane ogniwa. Dla inwestora liczy się to, kto ma zdalny dostęp do urządzeń, jak ten dostęp jest zabezpieczony i kto będzie odpowiadał za serwis. Jasne wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa pomagają ograniczyć ryzyko dla sieci, a zarazem dają polskim i innym europejskim dostawcom możliwość konkurowania własną technologią.

Dlatego magazyny warto budować już dziś, także z azjatyckich ogniw. Polskie firmy mogą je projektować i budować, przez lata odpowiadać za ich obsługę, a jako współwłaściciele również uczestniczyć w zyskach. Jeśli rachunek local content zamykamy w dniu oddania magazynu do użytku, pomijamy nawet dwadzieścia lat, w których polska gospodarka może na tej inwestycji zarabiać.

Materiał powstał we współpracy: Stora Energy