W ramach procesu „mierzenia” krajowego łańcucha dostaw zostanie uruchomiony pilotaż dla branży energetycznej. Zamawiający w ramach rządowego projektu inwestycyjnego oraz jego dostawcy i poddostawcy wypełnią formularz dla GUS, w którym ujawnią strukturę łańcucha dostaw w tym projekcie. Formularz będzie wysyłany po podpisaniu umowy, a formularze za kolejne lata jej realizacji – po zakończeniu każdego roku referencyjnego. W ten sposób zamawiający będzie mógł ustalić procentowy udział komponentu krajowego.

Jak wdrażać?

Pojawiają się pytania, jak zapowiedziane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych definicje krajowego łańcucha dostaw będą wdrażane i jaki będzie sposób, aby ogłoszone przez MAP wskaźniki egzekwować.

Strategia local conent będzie realizowana poprzez zobowiązania, którym spółki Skarbu Państwa i ich organy korporacyjne będą musiały się podporządkować. Będzie to Kodeks Dobrych Praktyk oraz KPI, z których rozliczany jest zarząd danej spółki.

Technicznie w spółkach wdrażanie tego programu będą koordynować pełnomocnicy ds. local content. Jak się dowiadujemy, ma to być funkcja typowo techniczna. Takie osoby w spółkach już działają, choć jeszcze nie są nazwani jako pełnomocnicy, właściwie poza jedną spółką. Zapowiedziane zmiany dot. local content będą wdrażane więc w pierwszym kroku poprzez Kodeksy Dobrych Praktyk, które mają przyjąć rady nadzorcze spółek. W zakresie Kodeksu Dobrych Praktyk kluczowe mają być rekomendacje dla zarządów spółek Skarbu Państwa, jak zwiększać local content. Będą też wytyczne MAP dla spółek z udziałem Skarbu Państwa. Powołani zostaną w spółkach pełnomocnicy ds. local content.

Rząd przyjął już też przygotowaną przez Urząd Zamówień Publicznych politykę zakupową, którą spółki mają realizować. Jako drugi krok rząd wdroży wytyczne ministra aktywów państwowych i KPI (KPI – Key Performance Indicators – kluczowe wskaźniki efektywności, czyli mierzalne wartości finansowe lub niefinansowe, które odzwierciedlają stopień realizacji strategicznych i operacyjnych celów organizacji, które zostaną nałożone na zarząd – red.).

Enea jako pierwsza

Jak się okazuje, pełnomocnicy są już w spółkach, a w Enei, drugiej co do wielkości spółce elektroenergetycznej w kraju, działa on od listopada 2025 r. Realizację programu local content koordynuje Jarosław Tokarczuk, powołany na stanowisko pełnomocnika ds. local content w Enei. Jako pełnomocnik odpowiada za koordynację programu, współpracę z biznesem, ośrodkami naukowymi i badawczymi oraz z administracją, podejmowanie inicjatyw usprawniających procedury i procesy przetargowe, rozwój narzędzi analitycznych, a także konsultacje z rynkiem.

W najbliższych dniach poznamy także kolejne osoby, które w spółkach energetycznych za ten proces będą odpowiadać lub w praktyce już to robią.