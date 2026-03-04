PGE Baltica, która zarządza portfelem projektów offshore wind Grupy PGE, zakłada systematyczne zwiększanie udziału polskich firm w inwestycjach wiatrowych na morzu. Przewidujemy, że w naszym pierwszym projekcie – Baltica 2 – komponent krajowy wyniesie 20–30 proc. w całym cyklu życia inwestycji, obejmującym fazę przygotowania inwestycji do realizacji, fazę budowy oraz najdłuższą fazę – eksploatacji farmy. W naszym kolejnym projekcie – Baltica 9+ – komponent krajowy ma osiągnąć co najmniej 45 proc.

Pomorze jest naturalnym zapleczem rozwoju branży offshore w Polsce. Wykonawcy z regionu odpowiadają za budowę kluczowej infrastruktury związanej z morską farmą wiatrową Baltica 2, którą PGE tworzy razem z Ørsted. Firmy z Pomorza stawiają terminal instalacyjny w Gdańsku i bazę operacyjno-serwisową w Ustce. Z kolei pomorskie stocznie i zakłady metalowe uczestniczą w produkcji komponentów fundamentów i morskich stacji transformatorowych, wykorzystując potencjał polskich hut, a firmy logistyczne z regionu zapewniają transport komponentów na plac budowy.

Takie projekty tworzą setki miejsc pracy, wzmacniają regionalne kompetencje techniczne i przyciągają nowe inwestycje. Rozwój offshore wpływa również na unowocześnienie portów i rozbudowę zaplecza serwisowego, co zwiększa konkurencyjność całego regionu. Pomorskie firmy zyskują dostęp do projektów o skali międzynarodowej, rozwijają know-how i stają się rozpoznawalne w globalnym łańcuchu dostaw energetyki wiatrowej.

Projekt Baltica 2 o mocy 1,5 GW jest obecnie w fazie budowy. Po jej zakończeniu przez co najmniej 30 lat działania będzie generować stałe zapotrzebowanie na dostawy od lokalnych firm. W ślad za nim powstaną kolejne projekty PGE na morzu, w tym Baltica 9+ o mocy ok. 1,3 GW, której realizacja jeszcze mocniej otworzy rynek dla pomorskich przedsiębiorstw.

Dzięki inwestycjom offshore północ Polski zyskuje nowe specjalizacje, przemysł nabiera nowego wymiaru, a lokalne firmy stają się kluczowymi partnerami w transformacji energetycznej kraju. Pomorze nie tylko korzysta z inwestycji na Bałtyku – współtworzy je i buduje w ten sposób swoją regionalną przewagę konkurencyjną.