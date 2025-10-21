Aktualizacja: 22.10.2025 11:12 Publikacja: 21.10.2025 04:40
Andrzej Wiercinski
Foto: Miroslaw Stelmach
Po mieście jeździł specjalny tramwaj, w którym zainstalowano pianino. Pasażerowie w trakcie przejażdżki mogli posłuchać muzyki Chopina, albo zapoznać się z faktami z życia artysty i Warszawy jego czasów.
Na Dworcu Centralnym zamontowano grające schody - wchodząc na kolejne stopnie, można usłyszeć kolejne dźwięki gamy. Wzdłuż Traktu Królewskiego znajdują się natomiast ławeczki grające Chopina (to stały element wystroju stolicy). Są też murale z wizerunkiem Fryderyka na warszawskim Powiślu.
