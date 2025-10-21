Na czas Konkursu organizowane są strefy melomana, gdzie można słuchać transmisji w towarzystwie innych osób śledzących konkursowe zmagania. Są tu organizowane koncerty, warsztaty dla rodzin z dziećmi, spotkania z ciekawymi osobami. W strefach należących do Orlenu można też podejrzeć, jak gwiazdy sportu uczą się gry na fortepianie! Tego typu miejsca powstają również poza stolicą.

Po mieście jeździł specjalny tramwaj, w którym zainstalowano pianino. Pasażerowie w trakcie przejażdżki mogli posłuchać muzyki Chopina, albo zapoznać się z faktami z życia artysty i Warszawy jego czasów.

Na Dworcu Centralnym zamontowano grające schody - wchodząc na kolejne stopnie, można usłyszeć kolejne dźwięki gamy. Wzdłuż Traktu Królewskiego znajdują się natomiast ławeczki grające Chopina (to stały element wystroju stolicy). Są też murale z wizerunkiem Fryderyka na warszawskim Powiślu.