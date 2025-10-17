– Patrząc na strefy kibiców, pozazdrościliśmy sportowcom entuzjazmu i poczucia wspólnoty. Uznaliśmy, że tak wielkie święto, jakim jest Konkurs Chopinowski, warte jest tego, by cieszyć się wspólnie muzyką Chopina. Łączy nas miłość do piękna, które muzyka wnosi w nasze życie. Dlatego jesteśmy tu w Warszawie i w kilku innych miastach Polski z naszymi Strefami Melomana – poinformował podczas konferencji inaugurującej działalność stref Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

Strefy będą czynne od soboty do poniedziałku, a w Warszawie – dzień dłużej, do wtorku. Otwarte będą od 10.00 do 22.00. Tym samym w stolicy obejrzeć będzie można również transmisję z gali wręczenia nagród i z pierwszego koncertu laureatów.

W poszczególnych miastach zaplanowane są recitale uczestników tegorocznej edycji Konkursu – Mateusza Krzyżowskiego (Białystok), Krzysztofa Wiercińskiego (Gdańsk), Michała Basisty (Lublin), Antoniego Kłeczka (Szczecin), Jana Widlarza i Zuzanny Sejbuk (Warszawa) oraz Mateusza Dubiela (Wrocław). Zaplanowano też rozmowy z przedstawicielami artystycznego świata. W Warszawie odbędą się m.in. spotkania z Michałem Kwiecińskim, reżyserem filmu „Chopin, Chopin!” oraz z Erykiem Kulmem, który gra rolę Chopina, a także z pianistą Aleksandrem Dębiczem i aktorką Beatą Ścibakówną.

- Dzięki XIX Konkursowi Chopinowskiemu cała uwaga świata pianistycznego i muzycznego koncentruje się na tym, co dzieje się w Warszawie. Cieszę się, że możemy współpracować międzysektorowo - z miastem, ze spółkami Skarbu Państwa, które rozumieją, jak ważna jest to wydarzenie. (…) Wszyscy w tym czasie żyją Chopinem, który jest naszym dziedzictwem i tożsamością – mówiła podczas konferencji ministra kultury, Marta Cienkowska.