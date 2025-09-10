11 min. 27 sek.

Działamy na rzecz bezpieczeństwa lekowego Polski

Jesteśmy praktycznie jedyną firmą w Polsce, która na dużą skalę produkuje substancje czynne, czyli składniki leków odpowiedzialne za ich działanie farmakologiczne. Jest to bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo lekowe, bo jako Polska i Europa jesteśmy w tym zakresie całkowicie uzależnieni od Azji – mówi Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektorka ds. relacji zewnętrznych w Polpharmie.

