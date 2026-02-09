9 min. 25 sek.
Na czym polega suwerenność cyfrowa
Rozumiem suwerenność cyfrową jako istotną pozycję w łańcuchu dostaw. Na tyle istotną, żeby groźba pozbawienia nas dostępu do jakiegoś rozwiązania mogła skutkować pewną retorsją. To znaczy, że my też mamy możliwość pozbawienia kogoś dostępu do jakiegoś systemu. I to jest jedno z narzędzi suwerenności w moim rozumieniu. Drugim narzędziem suwerenności jest to, żeby wszędzie tam, gdzie się da, nie być zależnym od jednego źródła, czyli od jednego, konkretnego kraju – mówi Radosław Nielek, dyrektor NASK.
09.02.2026 18:12
09.02.2026 15:23