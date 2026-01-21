Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego według Larry'ego Finka Chiny mogą wygrać wyścig w dziedzinie sztucznej inteligencji?

Jakie są zdaniem prezesa BlackRock kluczowe czynniki sukcesu rozwoju technologii AI?

Co według prezesa Nvidii stanowi fundamenty rozwoju infrastruktury sztucznej inteligencji?

Jak AI wpływa na globalny rynek pracy i jakie są jej potencjalne zastosowania w medycynie?

W jaki sposób badania nad lekami mogą zmienić się dzięki sztucznej inteligencji?

Jakie zagrożenia dla rozwoju technologii AI identyfikuje Christine Lagarde?

– Chiny wygrają wyścig w dziedzinie sztucznej inteligencji, jeśli kraje zachodnie nie będą współpracować. Tam jest wystarczająca populacja. Prawo dotyczące prywatności jest oczywiście zupełnie inne, a dane, które mogą gromadzić, dają im dramatyczną przewagę – stwierdził Larry Fink, przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego i zarazem prezes BlackRock, jednej z największych na świecie firm zarządzających aktywami.

Podczas panelu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos powiedział, że nie ma obecnie bańki na akcjach spółek zajmujących się technologią sztucznej inteligencji, ale na rynku „będzie kilka dużych niepowodzeń”. – Zamiast martwić się ilością kapitału wlewającego się w sztuczną inteligencję, musimy wydawać więcej pieniędzy, żeby zapewnić, że odpowiednio konkurujemy z Chinami – zaapelował Fink. Dodał, że sukces AI będzie zależał od jej rozpowszechnienia poza gigantów technologicznych i wejścia do małych oraz średnich firm we wszystkich sektorach. – Jeśli technologia pozostanie domeną zaledwie sześciu hyperscalerów, poniesiemy porażkę – stwierdził prezes BlackRock.

Co prezes Nvidii mówi o rozwoju AI?

– Świat jest świadkiem największego w historii rozbudowy infrastruktury, a fundamenty systemu sztucznej inteligencji rozwijają się bardzo szybko. Jesteśmy już w to zaangażowani na kilkaset miliardów dolarów – stwierdził na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, Jensen Huang, prezes Nvidii. Dodał, że wciąż trzeba zbudować infrastrukturę wartą biliony dolarów.

Huang opisał branżę AI jako „pięciowarstwowe ciasto” – na samym dole energia, potem chipy, infrastruktura chmurowa, modele AI, a na samej górze aplikacje jako wisienka na torcie. Stwierdził, że każdy kraj powinien budować własny system AI, włączając do modeli AI własny język i kulturę. Przedsiębiorca technologiczny starał się też rozwiać obawy dotyczące wpływu AI na globalny rynek pracy w obliczu niepokoju o masowe zwolnienia. Powtórzył, że AI to narzędzie wspomagające ludzką pracę, a nie zastępujące miejsca pracy. Jako przykład podał radiologów – według niego AI sprawi, że specjaliści będą bardziej wydajni, ale ich role nie znikną. Szerokie stosowanie AI do analizy obrazów radiologicznych doprowadziło do wzrostu zapotrzebowania na radiologów, a nie do eliminacji ich zawodów, ponieważ AI pomaga im w konkretnych zadaniach, takich jak diagnozowanie chorób – wyjaśnił Huang.

Prezes Nvidii stwierdził również, że badania nad lekami przejdą z tradycyjnych laboratoriów na platformy oparte na sztucznej inteligencji, a giganci farmaceutyczni już dokonują tego skoku. Wskazał na Eli Lilly, pierwszą na świecie firmę farmaceutyczną wartą 1 bilion dolarów, jako przykład tego, jak będzie wyglądać ta transformacja. – Trzy lata temu większość ich budżetu na badania i rozwój, cały ich budżet na R&D, był prawdopodobnie przeznaczony na „mokre” laboratoria. Zwróćcie uwagę na wielki superkomputer AI, w który zainwestowali, na wielkie laboratorium AI. Coraz większa część tego budżetu na R&D będzie przesuwać się w kierunku AI – powiedział Huang.

Co może zagrozić rozwojowi technologii sztucznej inteligencji?

– Prezydent USA Donald Trump swoimi cłami i podejściem „sam na sam” może zagrozić boomowi na sztuczną inteligencję – ostrzegła natomiast Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego.

Lagarde powiedziała, że duże firmy zajmujące się sztuczną inteligencją przekazały jej, iż będą w stanie odzyskać miliardy dolarów z inwestycji tylko wtedy, gdy osiągną skalę i dostęp do jak największej ilości danych. – To zostanie znacząco zagrożone, jeśli będziemy mieli ograniczony dostęp do danych z powodu różnych przepisów o prywatności na świecie oraz większych barier protekcjonistycznych, które uniemożliwią skalowanie tych inwestycji. To realne zagrożenie. Rozwój AI i oczekiwany wzrost produktywności trudno pogodzić z fragmentacją w zakresie standardów, licencji czy dostępu – stwierdziła szefowa EBC podczas panelu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Wezwała kraje do większej współpracy i stwierdziła, że będzie to wymagało „od ludzi akceptacji i tolerancji dla różnych paradygmatów, różnych preferencji kulturowych oraz różnych poglądów na świat”.