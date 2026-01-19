Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się 19–23 stycznia, a hasło przewodnie brzmi: „Duch dialogu”. Światowe Forum Ekonomiczne to platforma budowania globalnych relacji i wymiany idei. Od 56 lat inicjatywa ta promuje współpracę globalną, łączy interesariuszy i tworzy przestrzeń do rozmów oraz dyskusji. Kluczowe hasła, wokół których tworzona jest narracja w Davos, to wzrost, odporność i innowacje. Celem jest osiąganie korzyści dla społeczeństw, rozwój technologii i innowacji oraz przechodzenie na technologie przyjazne środowisku i promocję współpracy publiczno-prywatnej.

Przedstawiciele biznesu i polityki, którzy każdego roku przyjeżdżają do Szwajcarii, poruszają się więc wokół szerokiego wachlarza tematów, od kondycji gospodarek, poprzez geopolitykę i najnowsze technologie, po transformację i zdrowie. W tym roku mocno akcentowana będzie potrzeba dialogu. Borge Brende, prezes Światowego Forum Ekonomicznego, podkreśla, że dialog w czasach niepewności nie jest luksusem, ale pilną koniecznością. – W krytycznym momencie dla współpracy międzynarodowej, naznaczonej głęboką transformacją, tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne 2026 będzie jednym z najbardziej znaczących – napisał.

Uczestnicy zastanawiać się będą, jak odnowić współpracę w obliczu sporów, napięć i skrajnie odmiennych podejść do kluczowych kwestii. W czasach ogromnej niepewności, z jaką mierzy się obecny świat, odbudowa zaufania i utrzymanie kanałów komunikacji między krajami jest sprawą fundamentalną. Gdy światowa zawierucha podważa porządek świata, a dotychczasowe partnerstwa i sojusze stają pod znakiem zapytania, trzeba wypracować nowe podejście do budowania dialogu i dołożyć starań, by nie zaprzepaścić tego, co do tej pory udało się nam osiągnąć.

Udział w forum zapowiedziało blisko 3 tys. liderów z ponad 130 krajów, w tym blisko 65 szefów państw i rządów oraz sześciu przywódców G7. Do Davos przyjedzie również prawie 400 wysokich rangą przywódców politycznych i blisko 850 dyrektorów generalnych i przewodniczących. – Będzie to najwyższy poziom zaangażowania rządów i biznesu w historii spotkania – podkreśla Borge Brende. W Szwajcarii pojawi się m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, prezydent Polski Karol Nawrocki, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i wicepremier Chińskiej Republiki Ludowej He Lifeng, a także liderzy biznesu i technologii, w tym Satya Nadella (Microsoft), Jensen Huang (Nvidia) i inni dyrektorzy generalni z wiodących firm na świecie.

Nie tylko polityka i biznes jest częścią forum. Co roku do Davos przybywają również reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji religijnych, ale również osoby związane z kulturą czy przedsiębiorcy społeczni. Wśród uczestników wydarzenia są też liderzy młodzieżowi ze społeczności Global Shapers Forum (inicjatywa Światowego Forum Ekonomicznego aktywizująca młodych do działania w swoich ośrodkach).

Debaty na tle globalnych wstrząsów

Ta edycja wydarzenia będzie szczególna ze względu na trwające na całym świecie napięcia. Współpraca między instytucjami światowymi w obecnych warunkach – jak wskazuje Globalny Barometr Współpracy 2026 opracowany przez Światowe Forum Ekonomiczne wraz z McKinsey & Company – ewoluuje. Koalicje krajów czy też firm są mniejsze i bardziej elastyczne. W obszarze klimatu i technologii odnotowano silny wzrost współpracy, kooperacja w zdrowiu i handlu utrzymała się na dotychczasowym poziomie, natomiast gwałtownie spadła współpraca w zakresie pokoju i bezpieczeństwa, co nie napawa optymizmem, ale też nie dziwi – potwierdzają to przecież doniesienia mediów każdego dnia.

Twórcy barometru podkreślają, że współpraca jest zbyt mało intensywna, by zaradzić najważniejszym wyzwaniom gospodarczym, środowiskowym i przede wszystkim tym związanym z bezpieczeństwem. – W bardziej złożonym i niepewnym kontekście geopolitycznym otwarty i konstruktywny dialog jest kluczowym czynnikiem w identyfikacji potencjalnych ścieżek współpracy wspierających wspólne interesy – zaznaczają. I to właśnie sposobu na utrzymanie dialogu poszukiwać będą uczestnicy Światowego Forum Ekonomicznego 2026.

Jaki plan na trudne czasy?

Podczas tegorocznej edycji forum dyskusje będą koncentrować się wokół pięciu wątków tematycznych: jak współpracować w coraz bardziej podzielonym świecie, jak odblokować nowe źródła wzrostu, jak lepiej inwestować w ludzi, jak wdrażać odpowiedzialnie innowacje na dużą skalę i jak budować dobrobyt, uwzględniając stan planety.

Poza współpracą wyzwaniem są dziś również przemiany technologiczne, które nabierają rozpędu. Sztuczna inteligencja z impetem wdziera się do biznesu, nauki i codziennego życia, wywołując prawdziwą rewolucję. Temat ten jest na bieżąco zagospodarowywany i oswajany. Wiąże się z nim szereg zmian, w tym dotyczących rynku pracy. W Davos prowadzone będą dyskusje, jak biznes powinien odpowiadać na te wyzwania. Sporo miejsca poświęcone będzie inwestycjom w ludzi, wspieraniu ich w procesie przebranżawiania, który wydaje się w dzisiejszych czasach nieodzowny, w nabywaniu nowych kompetencji i – najogólniej rzecz biorąc – w poprawianiu ich dobrostanu.

Konieczne jest uwzględnienie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w legislacji. Ale AI to również szereg zagrożeń, na które trzeba odpowiedzieć, dotyczących choćby dezinformacji czy szybkiego uzależniania się od technologii. Niezbędne jest wypracowanie mechanizmów obronnych przez szkodliwymi i niebezpiecznymi trendami. Podczas forum podnoszone będą m.in. kwestie związane z etyką i odpowiedzialnością.

Głos regionu, Polska znów będzie widoczna

Również Polska i inne kraje regionu zamierzają aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu, by komunikować punkt widzenia Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zabraknie m.in. wątków energetycznych. Orlen zamierza przedstawić w Szwajcarii sytuację tej części Europy i omówić działania podejmowane wspólnie przez sąsiadujące ze sobą kraje. Ważnym elementem bezpieczeństwa – energetycznego i fizycznego – jest Morze Bałtyckie. Akwen ten ma do odegrania istotną rolę w kształtowaniu nowej mapy energetycznej Europy. Położenie wokół Bałtyku i wynikające z tego z jednej strony atuty, z drugiej wyzwania, w naturalny sposób skłaniają poszczególne państwa do współpracy i podejmowania działań, które mają przełożenie na cały region.

Równolegle do WEF trwać będzie Leaders Forum Powered by Poland. Inicjatywa ma promować Polskę jako dynamiczną, szybko rozwijającą się gospodarkę. Wydarzenie będzie obejmować serię debat z międzynarodowymi ekspertami, a także z liderami krajowego biznesu, polityki i środowiska akademickiego. Wśród polskich uczestników będą m.in. wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, minister finansów Andrzej Domański, minister aktywów państwowych Wojciech Balczun i minister energii Miłosz Motyka.

W Davos będą także przedstawiciele firm – m.in. prezes Orlenu Ireneusz Fąfara i Szymon Midera, prezes PKO BP.

Davos to oficjalne przemówienia, sesje i konferencje, ale też okazja do nawiązywania nieformalnych kontaktów. Bo – jak to zazwyczaj bywa – wiele ważnych rozmów odbywa się poza oficjalnymi debatami, na korytarzach hoteli, na ulicach czy w restauracjach.

Dla tych, którzy nie będą w stanie przyjechać na forum osobiście, przewidziano transmisje na żywo z ponad 200 sesji tegorocznej edycji. Umożliwiają one nie tylko wysłuchanie prelekcji, ale też zapewnią aktywny udział zdalnym uczestnikom, którzy będą mieli możliwość zadawania pytań.