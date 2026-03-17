W marcu nastąpi premiera filmu „Wajda. Man of Poland. Historia pewnego Oscara”, który opowiada o drodze, jaką pokonał artysta do otrzymania Nagrody Akademii Filmowej. Rekonstruuje on m.in. kontekst polityczny i historyczny, z jakim mierzył się twórca, pokazuje jego dorobek i osiągnięcia.

W ramach promocji twórczości reżysera za granicą powstał projekt „Wajda Generation”. Składają się na niego pokazy filmowe, spotkania i dyskusje. W marcu realizowany jest w Waszyngtonie, latem zostanie uruchomiony w Los Angeles, a w listopadzie - w Tokio. Celem jest prezentacja kina Wajdy jako uniwersalnego języka opowieści o wolności, oporze i godności człowieka.

Duży nacisk położony jest na projekty edukacyjne. Filmy Wajdy są formą kontaktu ze sztuką, ale też lekcją historii i obywatelskiej odpowiedzialności. Włączenie twórczości artysty do programów edukacyjnych jest ze wszech miar uzasadnione. W marcu odbyła się ogólnopolska dwudniowa konferencja dla nauczycieli „Andrzej Wajda. Uczeń, nauczyciel, twórca. Inspiracje edukacyjne”. Zaproszono na nią wybitnych znawców filmu, w tym twórczości Andrzeja Wajdy, zaprezentowano też przykładowe scenariusze zajęć wykorzystujące dzieła Wajdy.

Ta konferencja to początek większego przedsięwzięcia - Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy uruchomiło projekt całoroczny skierowany do nauczycieli. Obejmuje on seminaria interpretacyjne, warsztaty metodyczne, lekcje pokazowe i webinaria. Filmy Wajdy są doskonałym pretekstem do rozmów z młodzieżą o etyce, wolności, odpowiedzialności i mechanizmach władzy. Organizatorzy zapewniają materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

Zaplanowano też działania skierowane wprost do młodzieży. Uczniowie w wieku 13-18 lat mogą wziąć udział w warsztatach edukacyjnych. W różnych miastach Polski odbywać się będą projekcje filmów Wajdy w kinach studyjnych i instytucjach kultury połączone z rozmową i działaniami edukacyjnymi.

W maju nastąpi finał konkursu TVP „Ziemia obiecana”. Został on stworzony z myślą o studentach publicznych szkół filmowych i artystycznych. Zadaniem jest zaprezentowanie pomysłu na film krótkometrażowy. Nagroda to 250 tys. zł na wyprodukowanie filmu, a także jego promocja, emisja w telewizji i dystrybucja. Konkurs ma angażować młodych twórców i widzów w twórczy dialog z dziełem Wajdy.

Ważnym miejscem dla Wajdy był warszawski Żoliborz, gdzie przez wiele lat mieszkał. Latem odbędzie się tam przegląd filmów Wajdy w kinie plenerowym. Tym razem z dziełem artysty zmierzyć się będzie mogła szeroka publiczność. Również na Żoliborzu odbędzie się jesienią tego roku wystawa multimedialna „Uniwersum Wajdy” przygotowana na otwarcie kina Tęcza. Połączy ona film, teatr, sztuki wizualne i archiwalia. To będzie kulminacja Roku Andrzeja Wajdy.